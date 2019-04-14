На бакинском бульваре 15-летняя девочка бросилась в море - ВИДЕО

Сегодня на бакинском бульваре в море бросилась 15-летняя девочка, пытавшаяся покончить с собой.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место оперативно прибыли спасатели-водолазы МЧС, которые спасли девочку, вытащив ее из воды.

В свою очередь, как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения здрава Пярвиз Абубекиров, уже через 5 минут после вызова бригада «Скорой медицинской помощи» была на бульваре и оказала первую медпомощь пострадавшей.

«Наглотавшаяся воды девочка с диагнозом «переохлаждение» была доставлена в реанимацию Клинического медицинского центра, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», - подчеркнул П.Абубекиров.

Тимур Рзаев