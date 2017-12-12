На азербайджано-армянской госгранице будет проведен мониторинг ОБСЕ

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 13 декабря на государственной границе между Азербайджаном и Арменией в направлении Газахского района Азербайджанской Республики будет проведен очередной мониторинг.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны АР, на азербайджанской стороне мониторинг проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и полевой помощник Огнен Йович.

На армянской стороне мониторинг проведут полевые помощники действующего председателя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Ялчин Алиев, Э.Т.