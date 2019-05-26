На акции в Ереване прозвучали угрозы в адрес главы сепаратистов

Участники акции в Ереване 25 мая предупредили, что призовут противников Роберта Кочаряна расправиться с теми, кто заступается за второго президента Армении.

Жесткие формулировки были высказаны, в частности, в адрес главы марионеточного режима созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана - Бако Саакяна,- сообщает «Кавказский узел».

Организаторы акции заявили о поддержке инициативы премьер-министра Никола Пашиняна реформировать судебную систему. Митинг завершился шествием по центральным улицам армянской столицы.

После окончания шествия поступило сообщение, что один из журналистов получил на акции ножевое ранение.

18 мая суд принял решение освободить из-под ареста Роберта Кочаряна. Премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать суды в Армении, и его сторонники откликнулись на этот призыв.

Роберт Кочарян обвиняется по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, которые закончились человеческими жертвами. Кроме того, Кочаряну предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

А.А.