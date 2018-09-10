«Мы приехали, чтобы победить!» Почему Азербайджан должен брать три очка на Мальте?

Сегодня сборную Азербайджана по футболу ждет первая гостевая игра в рамках Лиги наций.

Как сообщает 1news.az, национальная команда будет гостить на Мальте. Три дня назад мальтийцы уступили в гостях Фарерским островам (1:3). Наверное, если бы мы играли в традиционном квалификационном раунде чемпионата Европы, все мы требовали бы победы в обоих матчах с Мальтой. Но Лига наций – это совсем другой турнир. В Дивизионе D выступают равные по силе команды, которые одинаково сильно хотят на чемпионат Европы. И они понимают, что лучшего шанса броситься в финальную стадию просто не придумать. Именно поэтому футбольная общественность Мальты так тяжело восприняла поражение от Фарерских островов. Каждое потерянное очко может лишить сборную шансов на первое место в группе. А регламент Лиги наций предполагает финал четырех с участием победителей групп.

Именно поэтому сборная Мальты сегодня выйдет на «матч жизни». Поражение, фактически, лишит их шансов на успешный результат.

Азербайджан - фаворит матча с Мальтой, согласно букмекерам. В последний раз, когда наша национальная команда гостила в островном государстве, а это было три года назад при Роберте Просинечки, матч завершился вничью (2:2). Поэтому утверждать, что Азербайджан должен одержать легкую победу, слишком самонадеянно. Но после домашней ничьи с Косово (0:0), сборной нужна победа. Во втором матче группы косовары, наверняка, дома сделают все, чтобы обыграть Фареры. Азербайджану нежелательно после второго тура отставать от Косово, который, при всем уважении к соперникам, - главный соперник в борьбе за выход из группы.

Азербайджан – не гранд европейского футбола, но не стоит и переоценивать силу соперников. Мы уже переоценили Косово, из-за чего, возможно, и лишились трех очков.

Вчера на предматчевой пресс-конференции Гурбан Гурбанов сказал, что сборная приехала на Мальту за победой. При этом наставник сборной традиционно был осторожен в своих заявлениях, отмечая, что их ждет очень тяжела игра.

Многих, конечно же, интересует вопрос стартового состава. Вчера Гурбан Гурбанов сказал, что изменения будут незначительными. Вероятнее всего, на поле с первых минут появится Дмитрий Назаров, который заменит в основе Эмина Махмудова. Учитывая, что сборная будет играть на победу, замена вполне оправданная.

Кроме того, наставник сборной Мальты Рей Фарруджия особо отмечал игру Ричарда Алмейды. Сегодня бразильцу будет уделено особое внимание, а это значит, что в центре поля нужен кто-то, кто сможет держать мяч и умело распоряжаться им ближе к штрафной соперника. Возможно, таким игроком будет Джавид Имамвердиев.

Первую игру также слабо провела и вся линия атаки. Особенно это касается Руслана Гурбанова и Рамиля Шейдаева. Вряд ли Гурбанов уберет с поля Рамиля, однако того же самого нельзя сказать о Руслане Гурбанове. В отсутствие Араза Абдуллаева, а также при плохой форме Намика Алескерова альтернатив у наставника сборной не так много. Но по последней информации, тренерский штаб точно не выпустит в основе Руслана Гурбанова.

1news.az поговорил с футбольным экспертом Эркином Ибрагимовым, который оценил игру сборной в матче против Косово, а также поделился ожиданиями от игры с Мальтой.

«Нулевую ничью с Косово нельзя назвать неудачным результатом. Но качество игры оставляло желать лучшего. Также хотел бы отметить, что Косово оказалась не такой сильной сборной, как ее представляли. У них в составе выделялось 3-4 футболиста, не больше. Надеюсь, в следующих матчах Лиги наций наша сборная будет играть более агрессивно и креативно. Формат Лиги наций полностью позволяет это делать. Об этом много говорили после матча. Я согласен с тем, что сборная играла в трусливый футбол. Прагматичный футбол можно играть дома против Хорватии, или в гостях против того же Косово. Главная ошибка была в том, что Косово слишком переоценили.

Впереди игра начала получаться после выхода на поле Дмитрия Назарова. В первом тайме мы не могли создавать большинство в атаке. Если Шейдаев продолжит так пассивно играть, вряд ли он пробьется даже в стартовый состав своего клуба. В отличие от атаки, порадовала линия обороны, которая полностью справилась со своей задачей.

Думаю, что в стартовом составе были проблемы, хотя Гурбан Гурбанов после матча и не согласился с этим. Руслана Гурбанова в матче с Мальтой не будет. Это значит, что тренерский штаб понимает, что ошибся с выбором.

Если Азербайджан сможет обыграть Мальту, то все забудут о результате матча против Косово. Четыре очка после двух игр – совсем неплохой результат. Уже сегодня можно сказать, что Мальта – слабейшая команда группы. Я не согласен с Гурбановым, который говорит, что здесь можно проиграть два матча, но все равно выйти из группы. Теоретически это возможно, но на практике едва ли. После этого нас ждут два матча с Фарерскими островами. Если мы хотим выйти из группы, должны набирать в этих матчах 6 очков», - заключил он.

Теймур Максутов