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Мы не мстили и не собираемся мстить РПА — Пашинян

Сегодня в 09:38 ~ 1 минута на чтение 489
Мы не мстили и не собираемся мстить РПА — Пашинян

Власти не мстили и не собираются мстить Республиканской партии Армении.

Об этом заявил на пресс-конференции в предвыборном штабе блока «Мой Шаг» и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Он отметил, что до сих пор около 90% старост сел и мэров городов Армении представляют РПА. Очень много республиканцев и среди руководителей среднего звена. Тем не менее, никто не устраивает чисток в госаппарате и не будет этого делать и после парламентских выборов, заверил Пашинян.

Напомним, 9 декабря в Армении прошли внеочередные парламентские выборы.

На внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

А.А.

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