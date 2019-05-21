МВД и ИВ Баку о закрытии «Торговой» на неделю: «Это провокация!» - ОБНОВЛЕНО

ИВ Баку прокомментировала распространенную рядом СМИ информацию том, что с 25-го по 31 мая в связи с проведением в Баку финального матча Лиги Европы между лондонскими футбольными клубами «Челси» и «Арсенал» будет перекрыт ряд улиц.

В частности, говорилось, что будет ограничено передвижение граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы - на улице Низами (более известной как «Торговая»), на площади Фонтанов, а также на улице Истиглалийят и проспекте Азербайджан.

Комментируя 1news.az эту информацию, руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов заявил, что она недостоверна и носит провокационный характер.

«Ни о каких ограничениях на передвижение в столице не может быть и речи. Футбол – игра, которую любят болельщики. Какие-то ограничения на передвижение недопустимы. Наоборот, в дни этого футбольного праздника для создания соответствующей праздничной атмосферы в Баку запланировано проведение различных мероприятий», - подчеркнул Исрафил Керимов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

16.08

Днем во вторник, 21 мая, ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах распространил новость о том, что с 25-го по 31 мая в связи с проведением в Баку финального матча Лиги Европы между лондонскими футбольными клубами «Челси» и «Арсенал» будет перекрыт ряд улиц.

В частности, говорилось, что будет ограничено передвижение граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы - на улице Низами (более известной как «Торговая»), на площади Фонтанов, а также на улице Истиглалийят и проспекте Азербайджан.

Комментируя 1news.az эту информацию, руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что МВД не распространяло ее.

«Мы не публиковали сообщение о предстоящем ограничении передвижения граждан на улицах и площадях Баку. О каком ограничении может идти речь?» - подчеркнул Э.Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.