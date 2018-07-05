МВД Азербайджана прокомментировало информацию о пытках мужчины, задержанного за покушение на главу ИВ Гянджи

Министерство внутренних дел прокомментировало распространенную в соцсетях фотографию якобы подвергнутого пыткам Юниса Сафарова, совершившего вооруженное нападение на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД Азербайджана, распространенные в соцсетях фотографии являются недостоверными.

«Некие лица в погоне за сенсацией распространяют в социальных сетях фотографии совершенно другого человека, выдавая его за Юниса Сафарова. Но это не Юнис Сафаров, который находится в следственном изоляторе и никаким пыткам не подвергается. Утверждения о пытках, якобы применяемых к нему, являются безосновательными и абсурдными», - подчеркнули в МВД Азербайджана.

Напомним, что 3 июля около 20:30 перед зданием ИВ Гянджи неизвестный выстрелил в Эльмара Велиева и его охранника Гасыма Ашбазова.

В результате оба получили ранения и были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавший – уроженец Гянджи Юнис Сафаров (1983 года рождения) - был оперативно обезоружен и задержан сотрудниками полиции прямо на месте преступления.

По факту Генпрокуратурой АР возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3 («Покушение на убийство при исполнении потерпевшим служебных или общественных обязанностей»), 29, 120.2.7 («Покушение на убийство двух и более лиц») и 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») Уголовного кодекса Азербайджана.

Следствие по делу поручено опытным сотрудникам специально созданной совместной оперативно-следственной группы Генпрокуратуры, СГБ и МВД.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото – Эльмар Велиев

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