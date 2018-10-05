МВД Азербайджана ответило на инсинуации в связи с задержанием журналистки в Баку

Министерство внутренних дел Азербайджана ответило на различные инсинуации ряда СМИ по поводу задержания журналистки Айтадж Ахмедовой.

Как сообщил 1news.az заместитель начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде, все заявления о том, что эта журналистка столкнулась с давлением при задержании, далеки от реальности.

«Группа лиц пыталась перекрыть оживленную дорогу и нарушить общественный порядок в поселке Забрат Сабунчинского района Баку. Айтадж Ахмедова препятствовала сотрудникам полиции, которые исполняли свои служебные обязанности, предотвращая незаконные действия.

Заявив, что она журналист, но не предъявив ни личных, ни служебных документов, Ахмедова была задержана и доставлена в 15-е отделение Управления полиции Сабунчинского района.

Здесь, после установления ее личности начальник отделения провел с ней профилактическую беседу, после чего Айтадж Ахмедова была отпущена.

Хочу подчеркнуть, что ни при задержании, ни в отделении полиции никакого давления на нее оказано не было, с задержанной обращались строго в рамках законодательства.

Учитывая это, все заявления о якобы оказанном на Айтадж Ахмедову давлении являются ничем иным, как «черным пиаром», направленным на то, чтобы ввести в замешательство общественное мнение и попытаться запятнать служебный авторитет сотрудников полиции», - подчеркнул полковник Орхан Мансурзаде.

Тимур Рзаев, Ф.Б.