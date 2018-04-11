МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей – ФОТО

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило лиц, создающих фейковые страницы в социальных сетях.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, в последнее время все больше становится лиц, которые, используя название и логотип МВД, создают в социальных сетях фальшивые страницы, каналы и профили, якобы связанные с министерством.

«Создание и использование таких сайтов является незаконным и влечет за собой ответственность в установленном законом порядке. Ведь на этих страницах и профилях публикуется искаженная, лживая информация о деятельности полиции, даются неправильные ответы на вопросы граждан.

Поэтому мы рекомендуем пользователям социальных сетей не заходить на фейковые страницы и профили. Тем более что уже более двух лет действуют официальные страницы МВД, созданные в социальных сетях с целью еще большего расширения связей с общественностью, улучшения отношений между полицией и гражданами, а также полицией и прессой», - заявили в пресс-службе МВД.

Граждане, воспользовавшись официальным сайтом МВД www.mia.gov.az, могут перейти на аккаунты МВД в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, а также воспользоваться нижеуказанными ссылками:

Facebook - Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi: (https://www.facebook.com/mia.gov.az/)

İnstagram - azerbaycan.din: (https://www.instagram.com/azerbaycan.din/)

YouTube - Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi: (https://www.youtube.com/channel/UCnOFln-vwFvkLMCMGyg2j-w?view_as=subscriber)

Twitter - Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi (https://twitter.com/MIAAzerbaijan )

Тимур Рзаев, Э.Т.