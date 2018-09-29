МВД Азербайджана и Нацгвардия Казахстана расширяют сотрудничество - ФОТО

28 сентября в Азербайджан с официальным визитом прибыла казахстанская делегация во главе с главнокомандующим Национальной гвардии Казахстана генерал-лейтенантом Русланом Жаксылыковым.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, Р. Жаксылыков и члены делегации посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем казахстанские гости побывали в Аллее шехидов, где почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни в борьбе за его независимость и территориальную целостность, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем генерал-лейтенанта Р. Жаксылыкова принял министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов. Позже с казахстанской делегацией встретился заместитель министра внутренних дел АР, командующий Внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов.

В ходе встречи Ш.Мамедов, тепло поприветствовав казахстанского гостя, отметил, что между Внутренними войсками Азербайджана и Национальной гвардией Казахстана существует налаженное сотрудничество. Он выразил уверенность, что подобные позитивные встречи служат еще большему расширению этого сотрудничества.

На встрече было высоко оценено взаимовыгодное сотрудничество различных структур двух стран, отмечено, что оно служит интересам Азербайджана и Казахстана. Также гостям было рассказано о структуре, истории, нормативно-правовой базе, боевом пути и развитии Внутренних войск Азербайджана.

В свою очередь генерал-лейтенант Р. Жаксылыков, поблагодарив за теплый прием, отметил важность отношений между Казахстаном и Азербайджаном, высоко оценив их.

На прошедшей в дружеской атмосфере встрече были обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Отметим, что в ходе своего визита, который продлится до 1 октября, казахстанская делегация посетит Высшую военную школу Внутренних войск АР, N-ю военную часть в Баку, посмотрит специальные тактические учения, ознакомится с Центром Гейдара Алиева, памятниками истории и культуры Азербайджана.

Тимур Рзаев, И.А.