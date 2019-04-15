Арестован рэпер Ruzigar, пропагандировавший наркотики - ФОТО

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию об аресте рэпера Айдына Гусейнова по прозвищу «Ruzigar».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в соцсетях была распространена видеозапись песни рэпера, в которой велась открытая пропаганда наркотиков.

«Так как видеоролик вызвал большой общественный резонанс и справедливое возмущение в обществе, по этому вопросу сотрудниками полиции было проведено оперативное разбирательство. В результате сотрудники Управления полиции Сумгайыта задержали пропагандировавшего наркотики Айдына Гусейнова. При обыске у него было обнаружено 1,21 грамма марихуаны. Сам Гусейнов признался, что потребляет наркотики.

Решением Сумгайытского городского суда А.Гусейнов приговорен к 30 суткам административного ареста по статье 206 («Незаконное производство без цели сбыта, хранение, употребление, перевозка или отправка наркотиков и психотропных веществ») Кодекса об административных правонарушениях АР», - подчеркнули в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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