Мужчина обвинил бакинских врачей в смерти трехмесячной внучки: Официальный комментарий - ФОТО

Сарраф Аскеров, дедушка скончавшейся трехмесячной Медины Аскерзаде, обвиняет бакинских врачей в халатности, приведшей к смерти девочки.

Как сообщает 1news.az, мужчина обратился в Report и заявил, что из-за проблем со здоровьем внучки повез ее в Республиканскую детскую клиническую больницу.

«Мы отвезли малышку к врачу, так как она была вялой и отсутствовал аппетит. Когда мы смотрели на Медину, она улыбалась. Сначала ребенку сделали УЗИ и сказали, что каких-либо проблем нет, селезенка, почки и печень в норме. Врачи заявили, что причиной отсутствия аппетита может быть малокровие.

Также малышку осмотрела завотделением реанимации Севда Алиева. Сначала нам сказали, что малышка вполне здорова и у нее нет никаких проблем. Но затем ребенка осмотрела врач отделения реанимации Садагат Абилова. На ощупь осмотрев ребенка, она заявила, что у нее увеличились селезенка и печень. Мы показали ей результаты УЗИ. Садагат Абилова сказала, что занимается врачебной деятельностью уже 30 лет и хорошо знакома с подобными случаями.

Мы сделали повторное УЗИ, и нам снова заявили, что в состоянии здоровья ребенка нет никаких проблем. Мы оставили Медину в отделении реанимации. Дежурный врач сказал моей невестке, что не может понять, почему такого здорового ребенка поместили в реанимацию, когда он должен проходить лечение в палате.

В тот же день, то есть 28 марта, Садагат Абилова и Севда Алиева сказали, что ребенку нужна кровь группы I+. Мы сдали кровь в Институте переливания крови, однако в отделении реанимации кровь нам продали. Вначале попросили 120 манатов, потом мы договорились на 50 манатов. Медине перелили часть крови. На следующий день во время переливания позвонила моя невестка и сказала, что ребенка мучают, не могут попасть в вену. Они попали ей в вену лишь после продолжавшихся несколько часов мучений. Постепенно состояние Медины ухудшилось. В больнице мы трижды покупали кровь и ей 6 раз делали переливание. Во время каждой процедуры малышка теряла сознание. Когда мы спрашивали причину, нам говорили, что это так и должно быть. И мы верили врачам.

Ровно 8 дней Медина мучилась в больнице. Ежедневно нас заставляли сдавать различные анализы и покупать лекарства. Кроме того, каждый день мы должны были им платить. Если не давали денег, они сами их просили» - заявил мужчина.

По словам С.Аскерова, после ухудшения состояния малышки они решили забрать ее из Республиканской детской клинической больницы и увезти в Иран. «Когда мы сказали об этом врачам, те возмутились, сказали, что увозить малышку в Иран не стоит, и обещали вылечить ее, сделав укол за 200 манатов.

Я спросил, дают ли они гарантию на выздоровление. Мне ответили, что не дают никакой гарантии. Я сказал, что на наших глазах ребенок угасает и я не обязан оставлять ее в этой больнице. Но нас задержали в больнице еще на два дня, якобы для подготовки документов. Нам даже не отдали «историю болезни» Медины. В больнице моей внучке поставили диагноз «вирус краснухи» («вирус рубелла»). Когда мы покидали больницу, они подошли и потребовали денег. В тот момент я думал только о ребенке, а они - о деньгах!

Затем мы уехали в Лянкяран и при подготовки удостоверения личности Медины узнали, что группа ее крови II+. Мы связались со столичной больницей, где родилась Медина. И там нам сказали, что группа крови Медины II+. Мы просмотрели документы и обнаружили, что в Республиканской детской клинической больнице ей перелили I+ группу крови. Об этом также отмечается в документах ребенка. Я сразу же поговорил с Севдой Алиевой и сказал, что моей внучке ввели не ту группу крови, на что она ответила, что врачи других больниц ошибаются.

Мы подготовили документы и уехали в Иран. Когда мы уже доезжали до тебризской больницы, Медине стало еще хуже и она потеряла сознание. В медицинском учреждении врачи незамедлительно осмотрели малышку и сделали ей искусственное дыхание. Врачи сказали, что почки ребенка уже вышли из строя и мы доставили ее слишком поздно. Затем ее подключили к диализному аппарату и продолжили лечение в Тебризской больнице в коматозном состоянии. Врачи проверили группу крови и подтвердили, что группа крови девочки II+.

Врачи Тебризской больницы заявили, что причиной ухудшения состояния Медины стало переливание ей в Баку не той группы крови.

Ровно 11 дней Медина находилась в коме в Тебризской больнице и не выходила из этого состояния. Врачи заявили об отсутствии шансов. Я благодарен иранским врачам. Они сделали для моей внучки все возможное и даже на своей машине «Скорой помощи» довезли нас до границы. Затем мы поехали в Лянкяран. В районе врачи сказали нам, что малышка умирает, и как только сняли аппарат искусственного дыхания, Медина скончалась», - подчеркнул безутешный дедушка малышки.

С.Аскеров подчеркнул, что обратится в правоохранительные органы и суд: «Мы подадим жалобу на врачей Республиканского детского клинического центра Севду Алиеву и Садагат Абилову. Наш ребенок умер из-за их халатности. Не хотим, чтобы и другие родители пережили то, что пережили мы. Мы встретимся с этими врачами в суде. Они непременно должны быть привлечены к уголовной ответственности».

В свою очередь, Республиканская детская клиническая больница отрицает свою вину в смерти девочки. Как заявили 1news.az в больнице, Мадина Орхан гызы Аскерзаде была доставлена 28 марта около 14.10 родителями в больницу, где после обследования, ввиду тяжелого состояния девочки, она была оперативно помещена в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

«Состояние младенца было крайне тяжелое в связи с анемическим синдромом и неврологической симптоматикой. Малышке были сделаны все анализы и обследования, ее осмотрел сотрудник НИИ гематологии и трансфузиологии. В результате был поставлен диагноз «фетальный гепатит, иммунная гемолитическая анемия».

Так как при поступлении уровень гемоглобина у девочки был очень низкий (60 г/л, при норме в 95-135 г/л), переливание крови представляло для нее жизненную важность. Родители не предоставили нам никаких документов, лишь сообщили, что в родильном доме им сказали, что группа крови ребенка A(II)Rh. Врач-лаборант трижды проверил группу крови, выяснилось, что у ребенка группа крови 0(I)Rh+. Только после этого девочке была перелита кровь. Несмотря на то, что ребенку перелили четырежды отмытую эритроцитарную массу, гемоглобин у него не поднялся, что было связано с основной болезнью.

Согласно медпротоколам и научной литературе I группа крови является универсальной и может быть перелита людям с различной группой крови. Состояние больной стабилизировалось на фоне проведенного в нашей больнице лечения. Однако 4 апреля родители, взяв ответственность на себя, отказались от дальнейшего лечения и обследования и сообщили, что отвезут ребенка в Иран. В связи с этого имеется расписка родителей об отказе от дальнейшего лечения», - заявили в больнице.

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Тимур Рзаев