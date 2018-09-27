Муж Ани Лорак впервые подтвердил их расставание – ФОТО

Супруг звезды российского и украинского шоу-бизнеса Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу трогательно поздравил жену с днем рождения.

27 сентября Ани Лорак исполнилось 40 лет – коллеги и поклонники засыпали певицу поздравлениями в социальных сетях, но особенно из многочисленных поздравлений выделяется пожелание от супруга-изменщика Мурата Налчаджиоглу. Напомним, что он изменил звезде, когда та находилась в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара 2018».

Не исключено, что супруг А.Лорак не имеет возможности поздравить ее лично, поэтому делает публикацию в Instagram, в которой четко дает понять, что сейчас они не вместе, а их совместное будущее под большим вопросом.

«Девочка, которая сделала мне лучший подарок в моей жизни – Соника (имеется в виду дочь А.Лорак и М.Налчаджиоглу София – прим. ред.), мою безграничную любовь, дива Каролина. С днем рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, успешной, гармонии в душе и всегда быть под защитой Бога. Ты одна, единственная. Будем мы вместе или нет, ты одна и единственная!» - поздравляет М.Налчаджиоглу А.Лорак.

Напомним, что А.Лорак вышла замуж за М.Налчаджиоглу в 2009 году – в 2011 году в семье родилась дочь София, которая пошла в этом году в первый класс.

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В.Ф, Г.Р.