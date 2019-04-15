Мурад Ахундов о конце интриги в чемпионате Азербайджане и о том, почему местные фанаты предпочитают турецкий футбол азербайджанскому

В минувший уик-энд прошли матчи 24-го тура Топаз Премьер-лиги. В отчетном туре «Карабах» одержал очередную победу и, воспользовавшись осечкой «Нефтчи», вырвался в единоличные лидеры чемпионата.

Спортивный комментатор CBC Sport Мурад Ахундов провел анализ матчей прошедшего тура:

«Итак, сегодня завершился 24-й тур нашего родного, пусть и не самого зрелищного и сильного, но теплого, как бабушкины вязаные носки, чемпионата. Сказать честно, считаю этот тур одним из самых переломных и интересных в нынешнем сезоне. Итак, объясняю:

«Зиря» - «Сумгайыт» - 2:0

«Сумгайыт» выпустил на поле трех лимитчиков. Если не ошибаюсь, это первый такой случай в нынешнем сезоне, что, конечно, похвально. И именно за ними был первый тайм, но, упустив несколько важных моментов, они пропустили из-за очень тяжелой линии защиты.

А во втором тайме более атлетичные легионеры «Зиря» сделали игру. К слову, еще никогда в «Зиря» не было столько легионеров, как при Самире Абасове, но результаты слабее предыдущих лет. Лучший трансфер Абасова в межсезонье, несомненно, Родригес, у которого нет никаких преимуществ, кроме выбора правильной позиции, что и приносит результат.

Кстати, в составе «Сумгайыта» вчера дебютировал молодой Ибрагим Алиев и был на голову выше Пеймана Бабаи и ныне находящегося в дубле Атиллы Йылдырыма. Думаю, пора знать, что будущее клубов за ребятами из футбольных академий. Надеюсь, что в будущем не только «Габала», «Сумгайыт» и «Нефтчи» будут ставить на поле своих воспитанников, но и другие клубы подтянуться.

«Карабах» - «Сабах» - 3:0

Тут без лишних слов. Победа, которая должна была случиться. «Карабах» сильнее всех своих соперников за счет талантливых легионеров и наигранного состава. Филип Озобич - лучшее приобретение «агдамцев» в этом сезоне. Гурбан Гурбанов не рискнул, взял знакомого по выступлениям за «Габалу» футболиста, который и делает фирму, говоря музыкальным термином. Также «Карабах» ловко готовит двух талантливых лимитчиков на следующий год - Гаджиагу Гаджиева и Исмаила Ибрагимли, зная, что Махир Мадатов через пару месяцев уже не будет перспективным молодым футболистом.

Полагаю, «Карабах» после этого тура вряд ли отдаст первую строчку «Нефтчи», учитывая настрой команды и форму. Поэтому Гурбанову нужно думать об усилениях на следующий сезон. К слову, скорее всего в рядах команды произойдут большие изменения. Жежничак, Славчев, Эмегара, Рейналдо и Мичел - основные претенденты на выход. На их место скауту «Карабаха» придется предложить очень хороших футболистов. Но и в этом году нужно надеяться, что хоть как-то ребята из большого клуба вспомнят, что у них есть академия, и ее нужно как-то развивать. А то скоро Гара Гараев задумается о завершении карьеры, а он последний, кто оттуда вышел.

«Кешля» - «Габала» - 1:2

«Габала» после изменений в руководстве сама не знает, с какой новостью откроет утро, но команда отчаянно борется за третье место, и шансы, чтобы занять его, достаточны. Но играть против «Кешля» на его поле сложно ввиду заасфальтированной синтетики, которая черства и тяжела, как сердце Муфасы из фильма «Король Лев». Очень надеюсь, что «Габала» будет существовать еще много-много лет и по окончании сезона не «положит» на футбол то, что сегодня продемонстрировал их игрок всему Азербайджану.

К сожалению, те же слова относятся и к «Кешля». И если «Габала» может обыграть соперника на классе за счет легионеров, то бывший «Интер» и то не может справиться с задачей. Митрович, Айите, Гирдванис, Куценко и Пенья - это прошлый век. С ними можно играть за бронзовые медали чемпионата Исландии, но только не у нас.

«Сабаил» - «Нефтчи» - 2:2

«Сабаил» радует глаз, однозначно. Вчера во время общения с друзьями сказал, что завтра «Сабаил» не сдастся. Хоть и звучали некоторые конспирологические мнения, я был почти уверен, что «Сабаил» отберет очки у «Нефтчи». Так и случилось.

И тут дело совсем не в Эссьене (о нем нужно отдельно писать). Во-первых, я не считаю Афтандила Гаджиева гением тактики и новым Венгером, однако некоторые игроки клуба отзываются о нем как чуть ли не о лучшем друге. Гаджиев - отличный мотиватор, который завоевал уважение и доверие игроков. Он не обижается на капитана и не уходит с тренировки. Он не кричит, не орет на игрока, не обвиняет кого-то на пресс-конференции. Как о нем говорят, он просто «əla oğlan».

«Сабаил» имеет конкурентоспособную команду с такими игроками как Женя Кочук, Кубемба и молодежью в лице Гарахмедова и Мурадбейли. И это очень естественно, что команда сейчас на подъеме и метит в еврокубки. Они его в этом году точно заслужили.

Что же касается «Нефтчи», то тут невозможно выразить однозначное мнение. Бордин хорош, очень хорош, эмоционален, как и должен быть итальянец в Азербайджане, но в начале сезона были ошибочные трансферы, которые тормозят «Нефтчи» сейчас. Ярко, харизматично, но чего-то не хватает.

С другой стороны, качающие «Нефтчи» проблемы наблюдаются уже много лет. Руководство меняется часто, происходят непонятные назначения на разные позиции в клубе и исправить это за короткий срок невозможно. В таких клубах, как «Нефтчи», в первую очередь, на тебя давит история этого же клуба. Строить что-то новое легко, но переделать старое не всегда удается на хорошем уровне. Но есть плюсы, которые новое руководство может записать в свой актив: возвращение интриги и Плателласа.

За 4 тура до конца интрига, конечно же, сохраняется, но уже в меньшей степени. «Карабах» идет к золотым медалям и захочет их надеть на «Баксель Арене», насолив своему сопернику. «Сабаил» уверенно движется к первой награде в своей истории, «Габала» скорее хочет закончить этот сезон, а «Зиря» попытается оправдаться за фейл в первых трех кругах чемпионата и пройти в турнирной таблице «Сабах». Сумгайыт настроен на продвижение в Кубке и взятие очков в трех домашних матчах. Ну а «Кешля» пока самый вероятный претендент на последнее место, которое еще не приговор (да, да, это так).

И если вы дочитали этот пост, значит, местный футбол вам не так безразличен. Значит, вы не из тех, кто с утра гладит шарфики и футболки турецких клубов в надежде на очередное шоу, которое не имеет ничего общего с футболом. И значит - вы смотрели матч «Сабаил» - «Нефтчи», а не «Ливерпуль» - «Челси».

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