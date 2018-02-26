Мубариз Ахмедоглу: Заявление Ильхама Алиева по поводу Иревана определяет повестку дня президента Армении

Участие президента Армении Сержа Саргсяна в Мюнхенской конференции по безопасности следует расценивать как сюрприз или же сенсацию, потому что участие в таких мероприятиях не соответствует интересам Еревана, считает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Это связано не только с недостаточностью финансовых возможностей. В подобных мероприятиях могут быть заданы очень острые вопросы», - отметил М.Ахмедоглу. В этом контексте, по мнению политолога, тот факт, что С.Саргсян, отправившись на Мюнхенскую конференцию, принял участие в панельных заседаниях, должно расцениваться как особый случай.

«Причины этого особого случая привлекают внимание:

ı. Вероятно, участие премьер-министра Карена Карапетяна после 9-летнего перерыва в Давосском форуме в статусе высокопоставленного официального представителя Армении «возмутило» Саргсяна. Он хочет продемонстрировать внутренней аудитории, что и он может принять участие в международных конференциях.

ıı. Неучастие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мюнхенской конференции по безопасности подтолкнуло президента Армении принять участие в этом мероприятии в этом году.

ııı. Очередное заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о принадлежности Иревана Азербайджану оказало очень сильное влияние на руководство Армении. Поэтому он отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности. После апрельских боев 2016 года Саргсян «сбежал» в Германию. Сделанные им тогда заявления также не забыты. Сейчас Саргсян также сделал заявления, близкие к реальной ситуации: «Если Европа не отреагирует, то заявление Ильхама Алиева о принадлежности Иревана Азербайджану может создать серьезные последствия», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, президент Ильхам Алиев несколько раз делал заявления о принадлежности Иревана Азербайджану.

«Видимо, из-за того, что это совпало с происходящим в конфигурации армянских и азербайджанских войск, Саргсян именно сейчас бьет тревогу. В то же время Саргсян хочет помощи именно от Европы. Считает, что Россия не окажет ей поддержки в этом вопросе. Несмотря на то, что соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой было подвергнуто критике со стороны Азербайджана, эта позиция не устраивает Армению. Вероятно, Европа также не окажет поддержки Саргсяну. Потому что он неоднократно обманывал Европу, шантажировал ее. Заявление МИД Франции доказало это. Это заявление Франции также не является тем, чего хотела Армения.

В таком случае Саргсян актуализирует тезис о как можно более скором карабахском урегулировании. Однако здесь все зависит от самого Саргсяна. Нет необходимости ждать окончания президентской избирательной кампании в Азербайджане. Саргсян должен вывести свои войска со всех оккупированных территорий Азербайджана, включая Нагорный Карабах», - резюмировал М.Ахмедоглу.