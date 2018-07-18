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Мубариз Ахмедоглу: Выборы мэра Еревана сделали для Пашиняна необходимостью ускорение парламентских выборов

Сегодня в 10:44 ~ 3 минуты на чтение 37
Мубариз Ахмедоглу: Выборы мэра Еревана сделали для Пашиняна необходимостью ускорение парламентских выборов

Первым испытанием власти Н.Пашиняна стали выборы в Совет старейшин Еревана, эти выборы также должны были избрать мэра.

Такого мнения придерживается  глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу:

«Поддерживаемый премьер-министром Армении Н.Пашиняном комедийный актер Айк Марутян одержал победу, набрав 81,06% голосов. Это означает голоса 294 тысяч 109 избирателей. В Ереване в списки избирателей были включены имена 848 343 человек. Если посчитать, можно увидеть, что кандидат Н.Пашиняна А.Марутян набрал 34,67 процентов голосов.

Вызывает сомнения, что общее число избирателей в Ереване составляет 848 343 человек. В Ереване проживает всего около 1 миллиона человек. Несмотря на то, что иностранным гражданам было разрешено голосовать, мы не сталкивались с особо крупными цифрами.

Агитационную кампанию А.Марутяна проводил лично сам Н.Пашинян. Ради А.Марутяна Пашинян даже приехал на линию соприкосновения в Нагорный Карабах, нацелился биноклем из Кельбаджара на Гянджу. По пути в Ереван заявил, что его страна готова к войне. Н.Пашинян на агитационном митинге А.Марутяна сообщил, что до сегодняшнего дня армянская сторона убила 3-4 военнослужащих Азербайджана.

Другими словами, Н.Пашинян старался изо всех сил для избрания А.Марутяна. Не только старался, но и даже угрожал другим политическим силам распустить парламент от имени народа. Результатом всего этого стали 34,67 процентов. 4 месяца назад рейтинг Н.Пашиняна составлял 100 процентов. 2,5 месяца назад упал до 94 процентов. 1 месяц назад опустился до 40%. Во время агитационной кампании рейтинг А.Марутяна упал до 22 процентов. Рейтинг А.Марутяна означает рейтинг Н.Пашиняна. Угрозы Н.Пашиняна и вмешательство полиции напугали население. Уменьшилось общее число избирателей, и приблизилось к 44 процентам. И это подняло рейтинг А.Марутяна (читай: Н.Пашиняна) до 34,67%.

Выборы в городской совет Еревана выявили еще одну проблему. Анонимные звонки в полицию могут изменить ход выборов. Именно в результате таких анонимных звонков полиция 2 раза проводила проверки в штаб-квартире "Процветающей Армении". Выборы в городской совет Еревана еще более интересны с политической призмы:

ı. Рейтинг Н.Пашиняна стремительно падает.

ıı. Низкая явка избирателей, видимо, была последним вариантом Н.Пашиняна. Н.Пашинян, находящийся по пути в США в аэропорту Парижа, во время прямого эфира в соцсети Facebook рекомендовал не бояться малого числа участников. По его мнению, на этих выборах избирателей не привозили на "газелях". На самом деле, наряду с тем, что это является признанием Н.Пашиняна, также свидетельствует о его беспомощности. По его указанию большинство жителей Еревана не смогли даже отлучиться из своих домов на расстояние 500-600 метров, и принять участие в голосовании.

ııı. Пашинян вынужден продвинуть вперед время участия в парламентских выборах. Потому что рейтинг стремительно падает. Причиной роста от 22 процентов до 34,67 процентов также может быть фактор ненависти к Р.Кочаряну. В ближайшее время ошибки А.Марутяна еще больше увеличат количество ошибок Н.Пашиняна. К тому же члены "Сасна црер" сформируются в качестве независимой силы. "Сасна црер" наряду с тем, что являются оппозицией по отношению к С.Саргсяну, Р.Кочаряну, также являются оппозицией к Н.Пашиняну.

Н.Пашинян в период агитационной кампании выборов мэра актуализировал вопрос роспуска парламента. Если тогда это было угрозой, то сейчас уже превратилось в необходимость. Предпринятые Н.Пашиняном шаги создают обратный эффект».

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