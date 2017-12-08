Мубариз Ахмедоглу: Ввод в эксплуатацию Баку-Тбилиси-Карс стал объектом серьезных обсуждений армянской общественности

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) стал объектом серьезных обсуждений среди армянской общественности, включая официальный Ереван, отмечает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

ı. «Баку-Тбилиси-Карс является началом формирования Великого Турана» - Ираклий Чхеидзе.

ıı. «БТК - одна из веток антироссийской политической программы» - председатель талышской диаспоры России Исмаил Шабанов.

ııı. «БТК является угрозой не только для Армении, но и для России» - депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

ıv. «Лазуритовый коридор (вариант БТК с присоединением Туркменистана и Афганистана) является ничем иным как пиар-акцией Баку и Анкары. Однако Армения должна поспешить реализовать свои транспортно-транзитные проекты» - сотрудник академии госуправления Армении, эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.

«БТК имеет противоречивый характер. Когда-то будет интегрирована в Великий Шелковый путь» - один из руководителей ИА Regnum, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

vı. «Из-за того, что железная дорога Иран-Армения-Грузия-Россия является альтернативой БТК, поэтому она является в интересах Китая. Поэтому мы должны сотрудничать с Китаем и построить свою железную дорогу» - руководитель исследовательского центра «Альтернатива», доктор экономических наук Татул Манасерян.

vıı. «В свое время президент Роберт Кочарян заверял, что строительство железной дороги БТК никогда не начнется» - газета «168 часов».

vııı. «Если это (БТК) будет выгодно бизнесменам, то мы воспользуемся этим. Если будет не выгодно, то не воспользуемся» - премьер-министр Армении Карен Карапетян так легко и хладнокровно объяснил присоединение своей страны к БТК, как будто нагорно-карабахской проблемы и не существует.

ıx. «Я не считаю, что БТК усилит блокаду Армении» - руководитель инициативы «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян.

«БТК является турецко-азербайджанским кольцом вокруг Армении. Может создать серьезную угрозу для Армении со стратегической точки зрения. Это принесет турецко-азербайджанскую рабочую силу в регион Джавахети. Президент Армении должен посетить Джавахетский регион Грузии» - сайт 1in.am.

xı. «БТК направлена против России и Ирана. Однако у Армении есть возможность для маневров» - востоковед, специалист по Ирану Вардан Восканян.