Мубариз Ахмедоглу: Возможное президентство Шойгу может отдалить РФ от рискованной зоны

Россия находится в сложной геополитической ситуации, и главной причиной возникновения такой ситуации является внезапное исключение курдского параметра, на которое опиралась Москва в своей политике на Ближнем Востоке, заявил директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Референдум в Иракском Курдистане создал обратный эффект. Иракский Курдистан не только не смог стать независимым, но даже потерял богатый нефтью Киркукский регион. Это стало для России конкретной экономической утратой. Пропали потраченные Россией деньги в размере 1 миллиарда долларов. Вероятно, референдум также был проведен на эти деньги. Также Россия лишилась дополнительного заработка в 2 миллиарда долларов, который могла получить от нефтяных месторождений Киркука. Однако выход из строя курдского параметра нанес по России серьезный удар больше с геополитической и геостратегической, нежели с экономической точки зрения», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его словам, Россия наряду с утратой безгранично сильного козыря, в то же время увеличила стратегическое соперничество с Турцией и Ираном.

«Также нужно учитывать, что в ближайшие годы усиление курдов до прежнего уровня невозможно. Таким образом, налицо серьезные потери России в регионе Ближнего Востока. Поэтому США начали ужесточение позиции по отношению к России. На саммите АТЭС во Вьетнаме именно американская сторона отказалась от встречи президентов. На этом саммите Путин впервые встретился с Трампом «на ногах», к тому же утвердили документ о сирийском урегулировании, подготовленный действующей в Иордании рабочей группой. Именно этот документ стал показателем геополитической ситуации, в которой находится Россия. Потому что РФ пришлось принять условия, выдвинутые США. Принятие условий не предвещает ничего хорошего для России в стратегическом плане.

ı. РФ берет на себя обязательство перед США вывести Иран и связанные с Ираном силы из Сирии.

ıı. РФ принимает Женевскую платформу в качестве единственной платформы для сирийского урегулирования. Это означает отказ РФ от Астанинской платформы. Может быть, Путин недоволен активностью Назарбаева, и поэтому заинтересован в ликвидации Астанинской платформы.

ııı. Это фактически означает отказ РФ от Башара Асада. После короткого перерыва США вновь доводят до внимания невозможность сирийского урегулирования при участии Асада. Ситуация, в которой находится РФ, очень точно характеризует связанную с Ираном политику: Путин, подписывающий одной рукой соглашение с Трампом об изгнании Ирана из Сирии, другой рукой приглашает Хасана Рухани в Сочи с целью участия в трехстороннем формате обсуждений сирийского вопроса. Это произошло с перерывом всего в несколько дней. Также нужно учитывать визит Путина в Иран в начале месяца», - сказал политолог.

Он считает, что ослабление курдского фактора также повлияло на политику США.

«США заявили, что не будут вооружать сирийских курдов. Сложившаяся ситуация поставила перед выбором Россию. Москва должна склониться перед возрастающим давлением США, полностью отказаться от достигнутого на Ближнем Востоке. Альтернативой является война России с США. США же вновь начали военную активность в Черном море», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, встреча президента Путина с Башаром Асадом в Сочи, а также проведение там же саммита с входящими в формат Астаны государствами (РФ, Турция, Иран) является признаком того, что Путин верит и предпочитает политические маневры.

«Путин от имени Асада заявил о его готовности ко всему для диалога по сирийскому урегулированию. У Асада нет альтернативы. Предпочтение отношений с Ираном вынудят арабские страны к военной активности против Сирии. Россия проводит политику по Сирии в режиме диалога с арабскими странами. Москва смогла в определенной степени уменьшить ненависть арабов. После сочинской встречи с Асадом Путин провел телефонные разговоры на эту тему с президентами США, Египта, Франции и королем Саудовской Аравии», - отметил политолог.

Он считает, что шансы России восполнить потерю курдского фактора не равны нулю. По его мнению, здесь многое зависит от позиции В.Путина по урегулированию карабахского конфликта и оперативности в направлении Азербайджана.

«По инициативе Путина состоялся его телефонный разговор с Трампом. Во время длившегося час разговора были обсуждены Корея, Сирия, Украина и ядерная программа Ирана», - сказал эксперт.

Он отмечает значительную активизацию в последние месяцы министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Однако проведенные им в ноябре некоторые встречи не соответствуют статусу министра обороны. Шойгу и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стеффан де Мистура обсудили вопросы организации Конгресса сирийского национального диалога. Вероятно, Путин не примет участия в предстоящих выборах. На этот раз его заменит не Медведев, а Шойгу. Видимо, Путин не верит в успех России без наличия активных военных процессов или активизации военной силы. Военные маневры нерусского, восточного Шойгу могут отдалить начатую Путиным политику от зоны риска. Шойгу на встречах с королем Саудовской Аравии, эмиром Катара и президентом Судана обсуждал вопросы, не соответствующие его статусу», - заметил М.Ахмедоглу.

Политолог отметил, что реформы президента Узбекистана Шавката Мирзияева во внутренней и внешней политике постепенно охватывают все более новые сферы.

«В мечетях разрешили читать азан через громкоговорители. Отношение населения к этому неоднозначно.

В Ташкенте прошли обыски в домах верующих, есть задержанные.

Турция откроет в Узбекистане два исследовательских института по изучению религиозных вопросов. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита Мирзияева в Турцию.

Мирзияев во время визита в Джизак принял участие в открытии памятника Шарафу Рашидову, который в советское время на протяжении 24 лет руководил Коммунистической партией Узбекской ССР (1959—1983) и затем был арестован», - перечислил М.Ахмедоглу.

По его словам, во внутренней жизни Узбекистана предпринимаются серьезные шаги: «В Узбекистане массово проверяют «невинность» школьниц. Официальный Ташкент тем самым предотвращает случаи суицида среди юных девушек. Турецкие специалисты возвращаются в Узбекистан в статусе советников. Бывший вице-президент «Turkish Airlines» Орхан Сиврикая назначен на пост советника по стратегическому развитию авиакомпании «Узбекские авиалинии».

Политолог отметил, что для предотвращения роста цен на рынках определен верхний предел на цены продуктов.

Министерство финансов для предотвращения дефицита бензина выделило нефтеперерабатывающим заводам средства в размере 250 миллионов долларов на импорт нефти и нефтепродуктов из-за рубежа.

«Не только эти случаи являются признаками обновления политики президента Узбекистана Ш.Мирзияева», - сказал М.Ахмедоглу.

Он отметил, что Узбекистан предлагает Таджикистану газ по цене ниже, чем на мировом рынке - 150 долларов за 1000 кубометров.

«Узбекистан выразил готовность покупать продукцию Кыргызстана. Из-за сложившейся на границе с Казахстаном ситуации продукция Кыргызстана не может выйти за пределы страны.

Мирзияев предпринимает еще более смелые шаги в пределах регионов. Он предлагает купить акции ГЭС «Камбарат-1» (Кыргызстан).

Повысились цены на газ, воду и электричество. Целью является замена счетчиков посредством полученного дохода.

Золотовалютные резервы Узбекистана составляют 26 миллиардов долларов. Эта цифра озвучивается впервые.

Начались серьезные процессы с экономической точки зрения. Президент утвердил план мероприятий по либерализации внешнеторговой деятельности. Создается Министерство инноваций.

Азиатский банк развития намерен в ближайшие 3 года вложить инвестиции в Узбекистан в размере 2,9 миллиардов долларов.

Немецкие банки намерены выделить средства в размере 950 миллионов евро для развития малого бизнеса.

ЕБРР открыл представительство в Ташкенте», - перечислил политолог.

Он отметила также активность во взаимоотношениях Узбекистана с Азербайджаном.

«Вице-премьер Узбекистана Алишер Султанов и министр обороны, генерал-майор Абдусалом Азизов побывали с визитом в Азербайджане. Были проведены конкретные обсуждения в нефтегазовой и военной сферах. Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана», - напомнил М.Ахмедоглу.

Он также отметил, что китайская компания Beijing построит цементный завод в Узбекистане. Продукция этого завода общей стоимостью в 160 миллионов долларов будет экспортироваться на российский рынок. На церемонии подписания договора приняли участие премьер-министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев.

«Медведев, который прибыл в Узбекистан с целью участия на заседании Совета глав правительств СНГ, обсудил с узбекским коллегой двустороннее экономическое сотрудничество. Медведев на приеме у Мирзияева отметил качественные изменения в отношениях между РФ и Узбекистаном.

Россия не пропустила на свою территорию направляемые в Узбекистан 20 тонн свиного шпика из Польши.

Академия Наук РФ передала Узбекистану «Уложение Тимура», редкий экземпляр Корана и другие факсимильные копии рукописей.

Наряду с улучшением двусторонних отношений в региональном контексте Мирзияев также взял курс на стимулирование интеграционных процессов в регионах.

Организуя международную конференцию «Центральная Азия: одно прошлое, общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» предложил создать Ассоциацию глав регионов стран Центральной Азии. По мнению большинства экспертов, Узбекистан отказался от политики изоляционизма, взял курс на единение Центральной Азии.

Заместитель помощника президента США, старший директор по делам Южной и Центральной Азии Лиза Кертис отметила прогресс Узбекистана в реализации экономических реформ и улучшении региональных отношений.

Узбекистан улучшил позиции в рейтинге «Freedom House» по интернет-свободе.

Президент Мирзияев, посетивший Южную Корею, встретился с президентом этой страны и обсудил двусторонние и региональные вопросы. В ходе визита были подписаны контракты на сумму 1,5 миллиарда долларов. Грузовые автомобили Кореи будут собираться в Узбекистане», - подытожил М.Ахмедоглу.