Мубариз Ахмедоглу: Военный парад 15 сентября был презентацией силы азербайджанской армии для международного сообщества

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с гордостью заявил, что азербайджанская армия - первая в регионе и 50-ая в мире.

Об этом заявил глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Поведение Армении также подтверждает силу азербайджанской армии. Это является очень важным показателем. Потому что задачей номер один, стоящей перед азербайджанской армией, является освобождение наших земель от оккупации, и это Армения оккупировала наши земли.

Нас не касается наличие или отсутствие покровителей у нее, мы освободим земли. Однако позорное поражение в 90-х годах и сейчас не позволяет уменьшить число пессимистично настроенных к силе азербайджанской армии. Поэтому, несмотря на то, что международное сообщество признает право Азербайджана на освобождение земель от оккупации, не относится положительно к началу войны. Убеждение международного сообщества в силе азербайджанской армии в настоящее время является самым первостепенным вопросом руководства страны. Сделать это посредством парада было одной из оригинальных идей Президента Ильхама Алиева. Потому что 26 июня уже был проведен парад. Если в течение примерно 2 месяцев проводится новый парад, то это ни при каких условиях нельзя считать случайностью», - сказал он.

По его словам, происходящее до и после парада привлекает внимание в данном ракурсе:

«I. Министр обороны Израиля А.Либерман посетил Азербайджан с 5-дневным визитом, провел многочисленные встречи. Но правильнее подходить к этим встречам с другого ракурса: Израиль является вторым самым крупным после России партнером Азербайджана по торговле оружием. А.Либерман на месте гарантировал надежность продаваемого его страной Азербайджану оружия.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган принял участие в параде полной программой. Можно даже сказать, что самым главным фактором в организации парада было участие президента Турции Р.Т.Эрдогана. Р.Т.Эрдоган привьёт всем мировым лидерам мысль про сильную азербайджанскую армию. Таким образом, в международной среде укрепится вера в силу азербайджанской армии. Официальное оформление парада было посвящено освобождению Турецкими войсками совместно с Азербайджанской армией 100 лет назад Баку, а также остальных регионов Азербайджана от осуществляющих свою деятельность от имени большевиков армянских дашнаков, и других вражеских сил. Прошел грандиозный парад. Однако 100-летний юбилей можно было отметить с богатой политическими элементами церемонией.

III. Президент Ильхам Алиев провел с президентом РФ В.Путиным встречу, дающую стимул для всей системы отношений. Нагорно-карабахский вопрос также был обсужден в ходе встречи. Президент РФ В.Путин знает, что азербайджанская армия обладает способностью проводить за короткий срок успешные бои в конкретном месте, и другие посторонние государства не смогут вмешаться в эту войну.

На следующий день после парада состоялась церемония присяги сына Президента Ильхама Алиева Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев и члены его семьи приняли участие в церемонии присяги. Было видно, как оба родителя гордятся тем, что их сын находится на военной службе. Внук Г.Алиев, как и его дед Г.Алиев, служит в Службе государственной или национальной безопасности. Эта воинская часть СГБ может появиться на любой территории Азербайджана, в том числе оккупированных территориях и любой территории государственной границы. Очень важно, чтобы это понял объявивший войну уму и образованию премьер-министр Армении Н.Пашинян. Пусть поймет, что гражданин Азербайджана, который водрузит флаг в Ханкенди (Степанакерт) уже в армии.

Азербайджанская армия превратилась в единственный источник окончательного решения нагорно-карабахской проблемы. Потому что армянская сторона не оставила выбора для другого варианта. Парад был также месседжем для этого».