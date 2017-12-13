Мубариз Ахмедоглу:  Вероятность создания в Армении террористических организаций типа ИГИЛ высока

Директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу отмечает высокую вероятность создания в Армении террористических организаций наподобие ИГИЛ.

«Существует чрезмерно много подозрительных аспектов, связанных с пребыванием 22 тысяч сирийцев в Армении:

ı. Не подтверждено, что все приезжие являются армянами. Среди них могут быть также представители других наций и религий.

ıı. Также не доказано, что все прибывшие являются сирийцами. Возможно, среди них есть и граждане других государств.

ııı. Для Армении это не первый опыт. Армяне Ирака под руководством главы Иракской епархии армянской апостольской церкви Авага Асадуряна выступили в главной провоцирующей роли в начале войны США против Ирака. Стало известно, что Ф.Асадурян является сотрудником ЦРУ. В результате, местное население изгнало армян из Ирака. Большая часть этих людей переехала в Армению. Однако, взяв за основу выполнение заказа, они заявили, что не останутся в Армении. Госдепартамент США, выделив 3 транша по 20 миллионов долларов, обеспечил временное проживание 17 тысяч армян Ирака в Армении, а затем начал немедленное переселение армян Ирака из Армении в США. Сирийские армяне не торопятся покидать Армению. У них бесконечно много проблем и недовольств.

США и ЕС потратили приблизительно 50 млн долларов на содержание сирийских армян в Армении.

ıv. Приезд сирийских армян в Армению не происходит в рамках государственной программы «Вернись домой». Поэтому Армения, можно сказать, не выделяет средств для прибывающих из Сирии.

Таким образом, в Армении собралась большая группа людей с боевыми навыками, участие которых в террористических группировках не исключено, и эта группа без каких-либо основательных причин финансируется со стороны США и ЕС. США и ЕС своим отношением к беженцам в Турции наглядно показывают отношение к сирийским беженцам.

- В мировой прессе опубликовано достаточно материалов об отсутствии серьезной борьбы США против террористов на территории Сирии. В российской прессе даже была распространена информация об оказании США помощи ИГИЛ.

- В ходе последней президентской избирательной кампании стало известно, что ИГИЛ был создан США.

- Чувствуется заинтересованность США в существовании таких организаций как ИГИЛ.

- США разрабатывают новые методы и варианты для борьбы против Ирана и России. Прибывшие из Ближнего Востока в Армению могут сыграть основную базовую роль в этой цели США.

Сформированный в Армении «ИГИЛ» может с легкостью перейти на территорию Ирана и начать там деятельность. Также он может нанести удар по военной базе России в Армении», - утверждает М.Ахмедоглу.