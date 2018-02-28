Мубариз Ахмедоглу: Саргсян попытался убедить азербайджанского дипломата в реальности возвращения азербайджанцев в Нагорный Карабах

Президент Армении Серж Саргсян попытался убедить азербайджанского дипломата из Карабаха в том, что азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, отметил директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

Он напомнил о словах С.Саргсяна: «Вы может быть и сомневаетесь, но азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах и прилегающие районы». Для этого С.Саргсян выдвинул лишь одно условие: руководство Азербайджана должно изменить свое мнение и отказаться от далеких от реальности ожиданий.

«Речь идет о заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева о возвращении Еревана Азербайджану. Возвращение азербайджанцев в Нагорный Карабах признали и представители де-факто руководства сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Как минимум Давид Бабаян два раза выразил утвердительное отношение к этому. Он также выдвинул условие: азербайджанцы могут вернуться, приняв гражданство «НКР». Бабаян вынужден выражать утвердительную позицию по вопросу возвращения азербайджанцев в Нагорный Карабах. Выдвинутое им условие не имеет смысла. Потому что только после возвращения азербайджанцев в Нагорный Карабах может начаться процесс определения статуса Нагорного Карабаха. МГ ОБСЕ не может придать юридической окраски депортации азербайджанцев в Нагорном Карабахе и даже закрыть глаза на это. Это и является красной чертой для международного сообщества, в том числе МГ ОБСЕ. Должны быть устранены последствия депортации азербайджанцев, а потом должна быть определена судьба Нагорного Карабаха», - сказал М.Ахмедоглу.

По словам политолога, С.Саргсян, «чередуя имитацию карабахского урегулирования и военные провокации, не допустил урегулирования».

«В результате, эти процессы привели к апрельским боям 2016 года. Сейчас он боится заявления Президента Азербайджана о возвращении азербайджанцев в Иреван. С.Саргсян понял это заявление Президента Азербайджана как возвращение Иревана Азербайджану. Видимо, С.Саргсян думает, что международное сообщество, которое терпит нахождение Нагорного Карабаха на протяжении 30 лет под армянской оккупацией, вытерпит в будущем и возвращение Еревана под контроль азербайджанцев. Если у Саргсяна есть такой страх, то он должен как можно скорее вернуть находящиеся под оккупацией азербайджанские земли своим владельцам», - резюмировал М.Ахмедоглу.