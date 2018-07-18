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Мубариз Ахмедоглу прокомментировал главные политические события мая

Сегодня в 13:00 ~ 8 минут на чтение 93
Мубариз Ахмедоглу прокомментировал главные политические события мая

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу провел пресс-конференцию, в ходе которой поделился своим видением главных политических событий мая.

Предлагаем вниманию читателей основные озвученные на пресс-конференции тезисы политолога по ситуации в регионе и мире:

«1. США и Россия находятся на пути к нормализации отношений.

По инициативе президента США состоялся телефонный разговор Д.Трампа с В.Путиным, спустя некоторое время состоялась встреча министра иностранных дел России С.Лаврова и госсекретаря США М.Помпео в Финляндии. Вскоре после этого М.Помпео прибыл в Сочи, где встретился со своим коллегой С.Лавровым и президентом РФ В.Путиным. В распространенной как Кремлем, так и Белым домом информации присутствует больше совпадающей информации, чем различающейся. Две фазы объясняют важность переговоров.

С.Лавров заявил, что разговор оказался откровенным даже по спорным вопросам. М.Помпео: «У нас совершенно разные интересы, однако есть желание найти пути, благодаря которым мы могли бы добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают». С.Лавров также сделал подобное заявление: Россия не примет требования США из вежливости.

В.Путин во время встречи с М.Помпео заявил о готовности России к нормализации отношений с США. М.Помпео после переговоров с В.Путиным вновь актуализировал вопрос визита В.Путина в США или встречи Д.Трампа с В.Путиным.

Две страны находятся на пути к нормализации отношений. Однако ситуация на старте довольно сложная. По меньшей мере если в этот период США действовали только против России в одном направлении, Россия значительно укрепила свою позицию. Россия не только укрепляет интересы в Сирии, на Ближнем Востоке, но также российские войска присутствуют в Венесуэле. К тому же, Россия направила военных специалистов в Конго. Венесуэла является одной из жизненно важных в геополитическом плане стран для США. В этом смысле можно надеяться на нормализацию российско-американских отношений. Потому что давление США на Россию вызвало обратный эффект, Россия значительно усилилась. Основной причиной стремления США к диалогу является вхождение России в жизненно важные для США регионы. Были предприняты шаги по нормализации отношений между двумя странами.

Самыми обсуждаемыми вопросами между США и Россией были Венесуэла, судьба Мадуро, Сирия, Иран. Обсуждалась также ситуация в других регионах мира.

Политика США в Афганистане беспокоит Россию. По мнению России, США концентрируют игиловцев из Сирии и Ирака в Афганистане, чтобы отправить их оттуда в регион Центральной Азии. С.Лавров на фоне активизации переговоров с США призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана. Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Это отвечающий интересам РФ призыв, потому что в Афганистане нет российских войск, там находятся войска более 10 государств под эгидой США и НАТО, неформально также имеется военное присутствие Ирана в Афганистане. Пресс-секретарь российского посольства в Афганистане Никита Ищенко разместил фотографию с бывшими талибами, талибы позировали с георгиевскими лентами на груди.

Россия добилась успеха в удовлетворении других геополитических интересов своей страны. Россия, Азербайджан и Турция достигли в Анкаре соглашения о присоединении России к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. С геополитической точки зрения это включение железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на территорию Турции. К тому же, железнодорожный путь с шириной колеи 1520 мм может продвинуться и в центр Европы. Россия хочет проложить железнодорожную линию от Кошице до Вены. Это можно воспринимать как составную часть маршрута «Великого шёлкового пути».

  1. Наблюдается серьезная динамика в отношениях Узбекистана как с США, так и с Россией.

Наблюдается достаточно серьезная динамика в отношениях Узбекистана как с США, так и с Россией. Несмотря на заинтересованность Узбекистана в такой динамике, инициатором является не сам Узбекистан. Активность США и Россию по Узбекистану может привести к соперничеству этих 2 государств в этом вопросе. Видны первые признаки этого. Премьер-министр РФ Д.Медведев посетил Узбекистан с двухдневным визитом. Ш.Мирзиёев при встрече с ним заявил, что народы Узбекистана и России соскучились друг по другу. В действительности же политика Ш.Мирзиёева в совершенно ином направлении. В Узбекистане отказались от термина «милиция», будут использовать термин «органы внутренних дел». Вероятно, будет принят термин «полиция».

Президент Ш.Мирзиёев 9 мая вместо термина «День победы» использовал термин «День памяти и почестей».

Наряду с этим, группа интеллигентов призвала дать русскому языку в Узбекистане статус второго государственного языка.

Россия существенно усиливает свой экономический фактор в Узбекистане, уже стало известно место строительства Россией АЭС в Узбекистане. Соглашение будет подписано до конца года. Россия хочет довести товарооборот с Узбекистаном с 4,5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов. Россия и Узбекистан подписали договор о взаимном признании дипломов.

Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Д.Шугаев и председатель Государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности А.Ибадуллаев подписали в Самарканде соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Новый посол США в Узбекистане приступил к работе. Делегация во главе с губернатором хлопководческого штата США Миссисипи Филом Брайантом посетила Узбекистан, Ш.Мирзиёев принял делегацию. Это может стать важным шагом в устранении препятствий для поставок узбекского хлопка на мировой рынок.

США выделили Узбекистану 20 миллионов долларов на реформы в сфере образования.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил визит в Узбекистан, Ш.Мирзиёев принял его. Самая большая программа - открытие Германией Центра ядерной медицины в Узбекистане. Открытие этого ядерного объекта можно рассматривать в рамках кампании по борьбе Запада с российскими АЭС. Был подписан ряд документов с участием президентов Узбекистана и Германии. Открытие филиала автомобильного завода Volkswagen в Узбекистане является экономически наиболее значимым среди подписанных соглашений. Товарооборот между двумя странами в 2018 году увеличился на 25 процентов и достиг 770 миллионов долларов. Президенты согласовали запуск механизма узбекско-германских консультаций по Афганистану. Этот механизм будет продвигать социальные, экономические инфраструктурные проекты в Афганистане.

Ф.В.Штайнмайер встретился с предпринимателями Узбекистана. Германия выделит Узбекистану 123,8 миллиона евро в течение двух лет на модернизацию узбекских региональных больниц

До приезда Штайнмайера в регион ряд правозащитных организаций советовали президенту Германии оказать давление на руководство Узбекистана для продолжения реформ. Он не занялся этим.

ЕС повысил интерес к Узбекистану, однако для ЕС вопрос о правах человека также является приоритетным. Европейский банк реконструкции и развития выделил Узбекистану 300 миллионов долларов на модернизацию системы водоснабжения.

Международный валютный фонд рекомендовал Узбекистану приватизировать государственные банки и сократить объемы кредитования. Международный валютный фонд особо подчеркнул качество проводимых после смены власти в Узбекистане реформ.

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Юристы из КНР открыли в Узбекистане офис для защиты китайских бизнесменов. На самом деле, это можно рассматривать как показатель недовольства Китая Узбекистаном.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган позвонил президенту Узбекистана Ш.Мирзиеёву, чтобы поздравить его с праздником Рамазан.

Специальный представитель Верховного лидера Ирана, председатель Стратегического совета по международным отношениям Исламской Республики Иран Камал Харрази встретился в Узбекистане с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Санкции США вынуждают Иран активизировать политику в регионе Центральной Азии.

Пакистан и Узбекистан пообещали увеличить товарооборот между двумя странами до 296 миллионов долларов. Заместитель премьер-министра Узбекистана Эльёр Ганиев посетил Исламабад, встретился с руководством Пакистана. Основной целью является согласование строительства железной дороги Узбекистан – Мазари Шариф – Кабул – Пешавар.

Узбекистан начал использовать казахстанский порт Актау для транзита.

SOCAR (ГНКАР) увеличила добычу нефти в Кашкадарьинской области Узбекистана. BP и SOCAR (ГНКАР) займутся геологоразведочными работами нефти и газа в узбекской части акватории Аральского моря».

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