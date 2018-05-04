Мубариз Ахмедоглу прокомментировал главные политические события апреля

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу провел пресс-конференцию, в ходе которой поделился своим видением главных политических событий апреля.

Предлагаем вниманию читателей основные озвученные на пресс-конференции тезисы политолога по ситуации в регионе и мире:

«1.РФ не смогла найти формулу для нейтрализации Ирана в Сирии.

Отношения РФ и США обостряются в направлении военной эскалации. Главной целью США в нанесении ракетных ударов по Сирии было продемонстрировать силу России. Российские военнослужащие и военные объекты не пострадали во время ракетных ударов по Сирии. По мнению Пентагона, российские военнослужащие повели себя профессионально во время ракетных ударов в Сирии. Во время этих военных операций производимые в России ЗРК продемонстрировали свою абсолютную неэффективность. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские боевые корабли покинули базу Тартус. Согласно заявлению Д.Трамп в Сирии произошло жесткое столкновение между американскими и российскими военными. В целом, нет никаких признаков того, что российские военнослужащие потерпели серьезное поражение.

Несмотря на то, что с российской стороны было объявлено о гибели определенных людей и военнослужащих, военные процессы в Сирии идут в желаемом для России направлении. Сирийская армия взяла под свой контроль населенные курдами несколько городов на обоих берегах Евфрата.

Возможно, это согласованный с курдами вариант. Курды против присоединения Америкой Турции в Манбидж. Также возможным вариантом является то, что для предотвращения этого курды из других городов соберутся в Манбидже. Эта схема также была применена в ходе операции в Африне. Д.Трамп заявил, что ни один президент в истории США не был так жесток к России как он. Политика Д.Трампа в отношении России является парадоксальной. С одной стороны, проводит очень жесткую политику, с другой стороны заявляет о готовности к диалогу. До ракетных ударов по Сирии Д.Трамп призвал РФ быть готовой принять эти ракетные удары. По мнению США, ответственность за ситуацию в Сирии в большей степени лежит на РФ.

По мнению Д.Трампа, РФ не выполняет обязательства, возложенные на нее в связи с Сирией. Из-за того, что это совпало по времени с вопросом применения химического оружия, то слова Трампа могут быть восприняты как невыполнение Россией обязательств по уничтожению химического оружия в Сирии. Однако есть и другой смысл высказываний Д.Трампа: В.Путин подписал с Трампом официальное соглашение о выводе Ирана из Сирии. После этого соглашения еще больше увеличилось участие Ирана в Сирии и продолжает расти. Поэтому можно считать, что Д.Трамп в определенной степени прав. РФ не смогла найти формулу для нейтрализации Ирана в Сирии. Новшеством является визит российских парламентариев в Сирию. До этого визита иранские парламентарии неоднократно посещали Сирию, встречались с Б.Асадом. Сразу после возвращения делегации Государственной Думы РФ из Сирии делегация во главе с председателем парламентского комитета Ирана по нацбезопасности и внешней политике А.Боруджерди встретилась с Б.Асадом. Советник Верховного лидера Ирана по международным делам, бывший министр иностранных дел А.Велаяти, можно сказать, живет в Сирии.

Дипломатический скандал между США и Россией находится на историческом максимуме. В СБ ООН США не позволили принять резолюцию России, а Россия - резолюцию США. В Сиэтле закрылось генконсульство РФ, и имущество было конфисковано. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что США при необходимости применят силу против России в Сирии.

2.Российские эксперты обвиняют Н.Назарбаева в создании «бархатной революции» в Казахстане.

Интересы Запада и России в Центральной Азии развиваются в противоположных направлениях с различными целями:

ı. USAID поощряет налаживание торговых отношений между странами Центральной Азии и Прибалтики. Дал разрешение зятю президента Казахстана Н.Назарбаева Т.Кулибаеву купить порт в Балтийском море, в 50 км от российско-финляндской границы.

По информации агентства Reuters финансовая компания Rothschild&Co начала скупать крупные предприятия в Казахстане и Узбекистане.

ıı. Для России еще больше актуализировались вопросы военной безопасности в регионе Центральной Азии. Министр обороны РФ С.Шойгу заявил, что боевики "ИГИЛ" после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию. Позиция России имеет тенденцию ослабевать.

Казахстан воздержался во время голосования в СБ ООН по российской резолюции по Сирии. Одновременно с этим началась реализация соглашений, достигнутых на встрече с Д.Трампом во время визита Н.Назарбаева в США. Сенат Казахстана разрешил США использовать свои порты Актау и Курык на Каспийском море для отправки американских грузов в Афганистан. Военнослужащие США могут сопровождать эти грузы. Россия жестко отреагировала на оба события.

Несмотря на то, что официальная Москва провела закрытые обсуждения, российские эксперты озвучили резкие обвинения в адрес Казахстана. Были озвучены комментарии о расколе Казахстана, о сложности этнической ситуации на востоке Казахстана. Согласно некоторым комментариям, Н.Назарбаев сам создает основу для дестабилизации Казахстана и "бархатной революции". Якобы подписанные Н.Назарбаевым в США соглашения сначала приведут к деньгам, а затем к дестабилизации.

Также значительно увеличилось количество комментариев в связи с тем, что созданные США в Каспийском море логистические центры в будущем превратятся в военную базу и поэтому станут источником напряженности. В одном из комментариев было сказано, что Путина предал ближайший союзник. Вероятно, что Россия после "бархатной революции" в Армении пожелает свершения "бархатной революции" в Казахстане. Президент РФ В.Путин во время телефонного разговора с Н.Назарбаевым обсудил ситуацию в Сирии.

Согласно распространенной Кремлем информации, Казахстан осудил ракетные удары США по Сирии. В ходе разговора особо подчеркивалось, что агрессивные действия США были осуществлены без санкций СБ ООН, в условиях прямого нарушения устава ООН и норм международного права. Вероятно, В.Путин получил то, что хотел. Президент Казахстана Н.Назарбаев, выступая на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана, озвучил достаточно много положительных мыслей в адрес РФ и президента В.Путина. Назарбаев назвал Россию "Богом данным соседом". Представил свои отношения с В.Путиным как образцовые.

Для Казахстана угроза идет не только со стороны РФ. Китай в то время как увеличивает свои интересы в Казахстане, также притесняет этнических казахов на своей территории. По мнению некоторых экспертов, главной причиной создания Н.Назарбаевым военных баз США является нахождение Казахстана под давлением как со стороны РФ, так и стороны Китая».