Мубариз Ахмедоглу: Пашинян отдалил Минскую группу ОБСЕ от нагорно-карабахского урегулирования

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу в рамках проекта «Карабахский час» поделился своим видением политических событий сентября.

Политолог считает, что Пашинян своей грамотностью и логикой отдалил Минскую группу ОБСЕ от нагорно-карабахского урегулирования: «Каждое заявление, сделанное Николом Пашиняном в статусе премьер-министра, носит достаточно определяющий характер. Может быть, Н.Пашинян играет роль неграмотного или же алогичного человека. Это вполне возможно, так как можно увидеть в его образе жизни.

Заявления Никола Пашиняна о присоединении Нагорного Карабаха в состав Армении являются полностью однозначными. Это невозможно понять в другом варианте. Он на посту премьер-министра Армении как минимум 2 раза заявлял о том, что видит Нагорный Карабах в составе Армении. В последнем заявлении отметил, что ищет вариант присоединения Нагорного Карабаха в состав Армении. Фактически, это вмешательство Армении под руководством Никола Пашиняна в определение статуса Нагорного Карабаха. Статус Нагорного Карабаха должна определять Минская конференция ОБСЕ, а не Армения. Если Н.Пашинян определил статус Нагорного Карабаха, то отпадает необходимость в переговорах и деятельности Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр Никол Пашинян является барометром грамотности и уровня политической элиты Армении.

Привлекает внимание и другая сторона вопроса: МГ ОБСЕ до сих пор никак не отреагировала на противоречащие уставу Минской группы ОБСЕ заявления. Тем самым сопредседатели Минской группы ОБСЕ проявляют неуважение к международному праву, своему уставу и странам, которые они представляют. Если сопредседатели Минской группы знакомы с чувством собственного достоинства, они должны отдалиться от нагорно-карабахского урегулирования.

МГ ОБСЕ, обратившись за помощью к азербайджанской армии в нагорно-карабахском урегулировании, может предотвратить еще большее очернение своего имиджа».

Политолог также отметил, что министр иностранных дел Армении столкнулся в Нагорном Карабахе с новым обманом:

«Встреча главы МИД Армении З.Мнацаканяна с руководством сепаратистского режима в Ханкенди (Степанакерте) была заранее анонсирована. Несмотря на то, что анонсы считаются нежелательным явлением в практике МИД Армении, анонс встречи с руководством сепаратистского режима был целенаправленным. З.Мнацаканян должен встретиться с Э.Мамедъяровым на полях ГА ООН в США, это согласовано. З.Мнацаканян знаком с представленным сопредседателями Армении вариантом урегулирования, и знает, что это противоречит интересам Армении. Согласно заявлениям Н.Пашиняна, несмотря на то, что в представленном Армении проекте нет четких мыслей по поводу статуса Нагорного Карабаха, статьи о возвращении Азербайджану прилегающих территорий представлены очень ясно.

З.Мнацаканян на встрече с руководителями сепаратистского режима держал в центре внимания 2 вопроса:

ı. Отправляясь на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, заявлять о том, что проводит встречи и в Нагорном Карабахе, и тем самым быть сторонником содержательных переговоров.

ıı. З.Мнацаканян знает, что Армения находится в тяжелой ситуации, любое смягчение в позиции лидеров режима Нагорного Карабаха может дать Армении новое дыхание. Ясно, что пока в нагорно-карабахской проблеме не будет продвижения, международное сообщество не будет инвестировать в Армению. Скоро закончится ресурс блефа Н.Пашиняна.

З.Мнацаканян столкнулся с сюрпризом в Нагорном Карабахе. Руководство сепаратистского режима Нагорного Карабаха попыталось обмануть З.Мнацаканяна, что якобы происходят новые сдвиги в признании Нагорного Карабаха на международной арене; активизировалась парламентская дипломатия, и Армении следует дать толчок парламентской дипломатии. Действительно, представители Европарламента, Французского парламента, один из американских конгрессменов посетили Нагорный Карабах. Европейские парламентарии даже заявили, что право народов на самоопределение для них превыше других принципов международного права. Руководство сепаратистского режима усилением парламентской дипломатии сможет обмануть лишь несколько человек в Армении. Всем известно, что визиты этих 3 групп парламентариев организовали сами армяне. Если бы армяне заплатили хорошие деньги, то европарламентарии даже заявили бы, что Плутон является Плутяном.

Б.Саакян, проведя совещание в связи с военными учениями, пытался убедить З.Мнацаканяна в росте военной силы в Нагорном Карабахе. Такая же ситуация повторилась и с экономикой.

Во всяком случае, З.Мнацаканян обладает аналитическими способностями. Нагорный Карабах за 30 лет не смог обеспечить себя даже сельскохозяйственной продукцией, живет за счет отчислений из государственного бюджета Армении и помощи, поступающей от диаспоры. Наблюдается сокращение числа населения Нагорного Карабаха. Несмотря на то, что искусственно повышают рождаемость, с этого года опять все в направлении снижения.

Пиковый период помощи, оказываемой Нагорному Карабаху со стороны армянского государства и мирового армянства, остался позади. Если они не смогли ничего добиться за этот период, то и в будущем не смогут добиться никаких продвижений. Растущие успехи Азербайджана не могут отрицать даже самые ярые сепаратисты в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе растет стремление к связям с Азербайджаном. Из-за социальных проблем армяне Нагорного Карабаха или покинут земли, или умрут. Земли не останутся армянам. Территории автоматически вернутся своему владельцу-Азербайджану. В таком случае умные армяне, чтобы как не умереть, так и проживать здесь, не будут возражать возвращению земель Азербайджану. Такова озабоченность простых армян. Однако те, кто стоят во главе сепаратистского режима, подготовили новые ловушки для убеждения армянского руководства. Армяне Нагорного Карабаха прекрасно понимают, что конец этого также не заставит долго ждать. Достигший самого высоко уровня в истории армянства Эдвард Джереджян (работал советником президента США) с 2012 года предупреждает армян, чтобы они брали то, что дает Азербайджан в нагорно-карабахском вопросе. Скоро ничего не смогут получить. Он в последний раз повторил эту мысль в 2014 году. Армяне вместо того, чтобы готовить друг другу ловушки, должны послушать Джереджяна».