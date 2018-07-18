Мубариз Ахмедоглу: Пашинян может начать войну, чтобы решить внутренние проблемы

Никол Пашинян за короткий срок уже 5 раз посетил Нагорный Карабах, последний внезапный визит имел чрезвычайное значение, считает глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Никол Пашинян хотел поехать в США, встретиться с Трампом, также планировалось выступление на Генеральной ассамблее ООН.

Первые три дня на Генеральной ассамблее ООН считаются самыми важными. Н.Пашинян связал свое отсутствие в Америке в эти дни с участием в выборах мэра Еревана. По сценарию Н.Пашиняна, утром 23 сентября он проголосует на выборах, а потом отправится в США. В этом случае он уже не примет участия в официальном приеме, устроенном президентом США Д.Трампом. Пашинян возможно не получил приглашения на проводимый Трампом прием, что вполне вероятно», - указал политолог.

По его словам, Пашинян нанес сокрушительный удар по политике, построенной США в Армении за долгие годы: «Поэтому маловероятно, что Пашинян, будучи в США, встретится с официальными лицами или получит приглашение на серьезные мероприятия. Пашинян так себя ведет, зная это. Якобы выборы в Ереване для него важнее. Мы не воспринимаем всерьез эту версию Пашиняна».

«Если он отказался от поездки в США, посещает Нагорный Карабах, значит это связано с серьезными проблемами на выборах мэра Еревана. Поддерживаемого Пашияном кандидата поддерживает всего 22 процента населения. Рейтинг Пашиняна 3 месяца назад составлял 100 процентов. 2,5 месяца назад составлял 94 процента, примерно месяц назад - 40 процентов, а сейчас уже 22 процента. Невозможно не увидеть достаточно стремительный регресс Пашиняна», - сказал Мубариз Ахмедоглу.

По его мнению, Пашинян в течение этого периода всегда использовал свои ложные патриотические лозунги, показывал себя как человека, который серьезно занимается нагорно-карабахским вопросом. Однако ни для кого не являются секретом его противоречивые заявления:

«18 сентября в день открытия очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН Н.Пашинян вместо того, чтобы присутствовать в США, отправился в Нагорный Карабах и был на передовой линии, провел встречи в воинских частях. В прямом эфире социальной сети Facebook он особо подчеркивал готовность к войне.

Больше всего внимания привлекает то, что Пашинян говорит не об отражении атаки со стороны Азербайджана, Пашинян говорит о войне.

Значит Пашинян готовится перейти в наступление на Азербайджан. Не стоит сомневаться в ответе Азербайджанской стороны. В апреле 2016 года провокацию также начал нынешний министр обороны Давид Тоноян, ответ и результат всем известны. Сейчас Никол Пашинян идет по тому же пути, и заранее известно, какой он получит ответ».