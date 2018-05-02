Участие армян в истории России состояло в основном из предательств, убежден глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.
«Мы могли бы начать этот список с того, что армяне были особым инструментом в руках США при распаде СССР», - сказал он.
Однако происходящее в современный период является более запоминающимся:
«ı. Автором скандала с «Новичком» является армянин Вил Мирзаянов.
ıı. Было выявлено особое отношение автора допингового скандала Г.Родченкова к армянам.
ııı. По указанию Сержа Саргсяна Армения актуализировала вопрос признания геноцида черкесов.
ıv. В период президентства Сержа Саргсяна тогдашний премьер-министр Тигран Саркисян два раза обсуждал в Еврокомиссии вывод российских военных баз из Армении.
- Серж Саргсян в рамках программы «Восточное партнерство» неоднократно обсуждал ситуацию на Северном Кавказе. Армения не имеет никаких географических, национальных и религиозных связей с Северным Кавказом.
В целом группа армян, включая С.Саргсяна, играет особую роль в росте агрессии ЕС по отношению к России.
vı. Изгнание русских в бывшем СССР началось с Армении; «Иван, возьми чемодан, иди домой».
vıı. Процесс изгнания советской армии из союзных республик также начался с Армении.
vııı. С.Саргсян несколько раз отклонял предложение В.Путина в сирийском вопросе.
ıx. Серж Саргсян признался российской прессе, что армяне приняли участие в распаде СССР, выполнив план США.
- Это армяне совершили теракт в Москве в период СССР. Занимающиеся изготовлением фальшивых денег также были армянами по национальности.
xı. То, что армяне в 1918-1920 годах в руках англичан сражались против Советской России также является исторически известным вопросом.
xıı. Армянская апостольская церковь всегда была против Русской православной церкви.
xııı. Участие армян в смерти А.Грибоедова очевидно.
Официальная Москва всегда проявляла теплое отношение к армянам, которые настолько предательски относились к русскому народу и государственности. Некоторые высокопоставленные чиновники променяли национальные интересы российского государства на коррупцию и политическую коррупцию.
В СНГ или в мире существуют не только Россия и Армения. Есть и другие государства, и в их налаживании политики в отношении России играет важную роль поощрение Россией армянского предательства».