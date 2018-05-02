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Мубариз Ахмедоглу:  Особое отношение официальной Москвы к армянам является вопросом, требующим объяснения

Сегодня в 10:26 ~ 2 минуты на чтение 201
Мубариз Ахмедоглу:  Особое отношение официальной Москвы к армянам является вопросом, требующим объяснения

Участие армян в истории России состояло в основном из предательств, убежден глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Мы могли бы начать этот список с того, что армяне были особым инструментом в руках США при распаде СССР», - сказал он.

Однако происходящее в современный период является более запоминающимся:

«ı. Автором скандала с «Новичком» является армянин Вил Мирзаянов.

ıı. Было выявлено особое отношение автора допингового скандала Г.Родченкова к армянам.

ııı. По указанию Сержа Саргсяна Армения актуализировала вопрос признания геноцида черкесов.

ıv. В период президентства Сержа Саргсяна тогдашний премьер-министр Тигран Саркисян два раза обсуждал в Еврокомиссии вывод российских военных баз из Армении.

  1. Серж Саргсян в рамках программы «Восточное партнерство» неоднократно обсуждал ситуацию на Северном Кавказе. Армения не имеет никаких географических, национальных и религиозных связей с Северным Кавказом.

В целом группа армян, включая С.Саргсяна, играет особую роль в росте агрессии ЕС по отношению к России.

vı. Изгнание русских в бывшем СССР началось с Армении; «Иван, возьми чемодан, иди домой».

vıı. Процесс изгнания советской армии из союзных республик также начался с Армении.

vııı. С.Саргсян несколько раз отклонял предложение В.Путина в сирийском вопросе.

ıx. Серж Саргсян признался российской прессе, что армяне приняли участие в распаде СССР, выполнив план США.

  1. Это армяне совершили теракт в Москве в период СССР. Занимающиеся изготовлением фальшивых денег также были армянами по национальности.

xı. То, что армяне в 1918-1920 годах в руках англичан сражались против Советской России также является исторически известным вопросом.

xıı. Армянская апостольская церковь всегда была против Русской православной церкви.

xııı. Участие армян в смерти А.Грибоедова очевидно.

Официальная Москва всегда проявляла теплое отношение к армянам, которые настолько предательски относились к русскому народу и государственности. Некоторые высокопоставленные чиновники променяли национальные интересы российского государства на коррупцию и политическую коррупцию.

В СНГ или в мире существуют не только Россия и Армения. Есть и другие государства, и в их налаживании политики в отношении России играет важную роль поощрение Россией армянского предательства».

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