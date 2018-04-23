Мубариз Ахмедоглу о последних политических событиях в регионе и мире

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу в рамках «Карабахского часа» поделился своим видением последних политических событий.

Предлагаем вниманию читателей основные тезисы политолога по ситуации в регионе и мире:

1. Вашингтон может превзойти Москву в нагорно-карабахском урегулировании.

Вокруг нагорно-карабахского урегулирования наблюдается интересная динамика. Заместитель помощника государственного секретаря США Дж.Кент, отвечая в Ереване на вопросы армянских журналистов, заявил о приоритете принципа территориальной целостности в нагорно-карабахском урегулировании: право народов на самоопределение должно быть реализовано в рамках территориальной целостности.

Посол США в Армении Л.Трейси также сделала интересные заявления. Посол заявила, что нагорно-карабахское урегулирование внушает оптимизм, и по ее мнению, встреча лидеров Азербайджана и Армении снижает напряженность на линии соприкосновения войск, существуют дополнительные шаги в направлении сближения. Однако не раскрыла суть этих дополнительных шагов. Вероятно, речь идет о подписании двустороннего соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией во время встречи министров иностранных дел в Вашингтоне. На самом деле, это является самым наглядным примеров того, что Армения ставит Вашингтон выше Москвы. 5 апреля 2016 года в Москве под эгидой Министерства обороны России между официальными лицами Армении и Азербайджана было достигнуто двустороннее соглашение о прекращении огня. Позднее министр иностранных дел РФ С.Лавров отрицал это соглашение; сразу после приезда в Ереван 21 апреля, сайт МИД РФ разместил информацию о бессрочном формате трехсторонних соглашений, подписанных в 1994-95 годах в связи с режимом прекращения огня.

Сейчас же согласно распространившейся информации, официальный Ереван согласился подписать двустороннее соглашение о прекращении огня между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой без участия Нагорного Карабаха, и это соглашение должно быть подписано именно в Вашингтоне.

Л.Трейси после встречи с молодежью заявила, что изменился взгляд армянской молодежи на нагорно-карабахское урегулирование. Таким образом, выдвинутый до сих пор армянами тезис о том, что будущие поколения не будут знать, что такое Карабахская проблема и Азербайджан, потерпел крах. По высказываниям Л.Трейси становится ясно, что армянская молодежь понимает суть нагорно-карабахского конфликта, а также то, что Нагорный Карабах не принадлежит армянам.

Такой интерес к Вашингтону на фоне того, что стали известны антироссийские намерения Пашиняна, в том числе обсуждение секретарем Совета безопасности Армении с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа нагорно-карабахской проблемы, показывают, что Армения именно ради Вашингтона готова к продвижению в нагорно-карабахском вопросе. Взамен будет просить инвестиции в 8 миллиардов долларов.

Вашингтон может подготовить оригинальный формат для встречи. В 2014 году президент Франции Ф.Олланд добился 5 контактов-обсуждений президентов Армении и Азербайджана в различных условиях в течение 2 дней.

Вашингтон может подготовить формат встреч лидеров Азербайджана и Армении в несколько этапов, включая министров иностранных дел двух стран. Основной целью может стать подписание соглашения, которое создает условия для практического начала урегулирования.

2. «Шушинский Яллы» Пашиняна оформил контрреволюцию.

Премьер-министр Армении Н.Пашинян 9 мая принял участие в мероприятиях по случаю празднования оккупации Шуши. Его участие в этом мероприятии отличалось от участия прежних руководителей Армении по ряду параметров:

1. Н.Пашинян прибыл в Нагорный Карабах не 8 мая, а 9 мая. 8 мая он провел в Ереване пресс-конференцию по случаю первой годовщины своего прихода к власти. Пребывание в Шуше 8 мая является принципиальным вопросом для армян.

2. Н.Пашинян прибыл с супругой и тремя дочерьми, проходящий военную службу в Нагорном Карабахе сын Ашот был среди тех, кто встречал его в аэропорту. Н.Пашинян в большей степени приехал семейно навестить своего сына.

III. До прибытия Н.Пашиняна в Нагорный Карабах фальшивый руководитель и его экс-коллега сепаратистского режима Нагорного Карабаха Б.Саакян и А.Гукасян уже обратились в прокуратуру Армении с просьбой освободить под залог находящегося под арестом в Ереване бывшего президента Армении и экс- фальшивого руководителя сепаратистского режима Нагорного Карабаха Р.Кочаряна. Здесь много юридических и политических нюансов. По крайней мере, это еще раз показывает, что Нагорный Карабах считает себя составной частью Армении, или же Армения воспринимается как руководитель Нагорного Карабаха.

Отношение Н.Пашиняна к этой просьбе двух фальшивых руководителей также создало достаточно дополнительных политических нюансов. Н.Пашиняну интересно, почему фальшивый руководитель сепаратистского режима Нагорного Карабаха хочет освобождения не Манвела Григоряна, а Р.Кочаряна. М.Григорян также воевал за Нагорный Карабах, и в настоящее время находится в тюрьме. На самом деле, деление на армян и карабаховцев, можно сказать, получило новый оттенок именно с этого момента. Потому что, по мнению Карабахского клана, М.Григорян не карабаховец. М.Григорян, как и Н.Пашинян, является одним из сторонников Левона Тер-Петросяна. Два последователя Тер-Петросяна не смогли решить какой-то вопрос между собой. Сейчас Н.Пашинян мстит за это М.Григоряну. Н.Пашинян мстит Р.Кочаряну, потому что он из Карабаха.

1. Н.Пашинян больше склонен к неофициальным мероприятиям, чем к официальным, поэтому его участие в мероприятиях охарактеризовали танцем "Яллы" в Шуше. Н.Пашинян, отдав очки охране, будто бы страстно атаковал танцующих "Яллы". Это сформировало имидж Н.Пашиняна как несерьезного, или легкомысленного человека.

2. Публичное высмеивание "секретарем Совета безопасности" сепаратистского режима Нагорного Карабаха В.Баласаняном Н.Пашиняна также привлекло внимание.

Н.Пашинян сделал обобщение после возвращения из Нагорного Карабаха в Ереван. Он заявил, что кто-то в Нагорном Карабахе хочет совершить контрреволюцию, однако превратит контрреволюцию в очаг революции.

На самом деле, это уже невозможно. Для Н.Пашиняна, который 8 мая отметил свой первый год пребывания у власти, 9 мая начался обратный отсчет времени. Р.Кочаряна отпустили на свободу под залог. Вполне вероятно, что Н.Пашинян вновь прикажет арестовать Р.Кочаряна. Прокуратура Армении обжаловала решение суда об освобождении Р.Кочаряна.

Однако неопределенность Н.Пашиняна в нагорно-карабахском вопросе уменьшает поддержку в его адрес среди сторонников нагорно-карабахского урегулирования, усиливает враждебность к нему среди экстремистов.

Для Н.Пашиняна начался обратный отсчет времени. Этот обратный отсчет будет характеризоваться хаосом в Армении, в том числе среди армян Нагорного Карабаха. Армяне не смогли построить государство в более лучшее время в мире. Построение и сохранение государства армянами на очередном этапе хаоса находится под серьезным сомнением. Возможно, миссия Н.Пашиняна - уничтожить армянскую государственность.

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