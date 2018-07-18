Мубариз Ахмедоглу: Необходимо подготовить почву для подключения Нагорного Карабаха и других оккупированных районов к российско-азербайджанскому региональному сотрудничеству

Активность в российско-азербайджанских отношениях выходит на передний план, и в период предстоящего 6-летнего президентского срока В.Путина отношения со всеми странами СНГ, в особенности, отношения между Азербайджаном и Россией достигнут качественно нового этапа.

Такого мнения придерживается глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу:

«Предпринятые в период начала нового президентского срока шаги дают основание говорить это. В контексте регионального сотрудничества между двумя государствами есть такие вопросы, игнорирование которых в нынешний период противоречит интересам Азербайджана, и непонимание этих интересов Азербайджана со стороны России когда-нибудь может создать в определенных слоях азербайджанского общества основания для формирования негативных мыслей о России.

Давно пришло время присоединения к этому сотрудничеству находящихся под армянской оккупацией регионов Азербайджана, который обладает оригинальными возможностями в сельскохозяйственном производстве и экономике. Даже Путин в своё время использовал фразу «Агдамское вино». Родина «Агдамского вина», которое стало брендом в России, сейчас находится под армянской оккупацией. Все руководство России, включая Путина, знают, что прилегающие районы Азербайджана вообще никогда не имели никакого отношения к армянам, там никогда не проживали армяне. Все, в том числе и Азербайджан, изучают историю переселения армян в Нагорный Карабах из архивов России.

Переселение армян в Нагорный Карабах - продукт Царской России. Тот факт, что некоторые регионы Азербайджана остались вне внимания России в рамках межрегионального сотрудничества, должен расцениваться как фактор, воодушевляющий армянский сепаратизм. В нынешних условиях самым правильным вариантом было бы выражение отношения к вопросу подключения Нагорного Карабаха и других оккупированных регионов к межрегиональному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. В результате создались бы дополнительные ресурсы для реализации и без того большого потенциала азербайджано-российского межрегионального сотрудничества. А это, в свою очередь, создало бы условия для укрепления безопасности в целом в регионе Южного Кавказа. Россия обладает очень широкими, безграничными возможностями в этой сфере.

Влияние России на Армению безгранично велико. Скатывание Армении в пропасть создаст проблемы и для самой России. А главная причина этого скатывания Армении в пропасть - оккупация Арменией азербайджанских земель. Таким образом, если регионы Азербайджана будут поэтапно выводиться из-под армянской оккупации, или если Россия направит Армении правильные месседжи по поводу оккупации, можно будет облегчить положение и самой Армении.

Расширение азербайджано-российского межрегионального сотрудничества на Нагорный Карабах и другие оккупированные регионы следует считать вопросом, выгодным как для России и Азербайджана, так и для Армении».