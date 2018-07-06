Мубариз Ахмедоглу: Начались разногласия внутри команды Пашиняна

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу провел пресс-конференцию.

Предлагаем вниманию читателей основные озвученные на пресс-конференции тезисы:

Изменения, происходящие в отношениях РФ-США обладают ресурсом устойчивости.

Д.Трамп в течение месяца превратил в слоган мысль о принадлежности Крыма России. И несколько раз внес на повестку дня тему возвращения РФ в G7. Попытки Трампа нормализовать отношения с РФ не мимолетны:

ı. Не смог подавить В.Путина. Путин в ближайшие 6 лет может отыграться за действия Трампа на следующем после Трампа президенте. Если бы Путин не был избран президентом, то Д.Трамп, вероятно, продолжил прежнюю политику.

ıı. Военное, экономические и политические успехи РФ неоспоримы.

ııı. Трамп именно сейчас окружен подходящей его характеру средой. После Дж.Мэттиса Дж.Болтон и М.Помпео - лица, которым внутренне доверяет Д.Трамп. Советы Дж.Болтона и М.Помпео Трампу отличаются по силе воздействия от советов прежних уполномоченных. Может Р.Тиллерсон и обосновывал гораздо более лучшие мысли. Однако Д.Трамп больше доверяет М.Помпео и Дж.Болтону. Несмотря на то, что Дж.Болтон знает роль России в мировой политике, он больше оценивает значимость маневров. Поэтому один из первых визитов совершил в РФ. Провел в целом с министром иностранных дел РФ С.Лавровым и президентом РФ В.Путиным 5-часовые переговоры. То, что президент В.Путин не опоздал на встречу с Дж.Болтоном, превратилось в объект шуток. В.Путин опаздывал не только на встречи с президентами, но даже на встречу с Папой Римским Франциском. Путин опоздал на встречу с Дж.Болтоном всего на 5 минут. Это как минимум является показателем того, насколько для В.Путина на современном этапе важна нормализация отношений с США. В обнародованной как со стороны США, так и со стороны РФ информации сообщается, что повестка не изменилась, однако, несмотря на это, согласована встреча президентов двух стран. Встреча состоится 16 июля в одном из небольших городов Финляндии на берегу Финского залива. Вопрос безопасности является наиболее важным для В.Путина во время встречи с Трампом.

Произошло событие, которое можно рассматривать как тест политики США на современном этапе. В то время, как Белый дом обвинил Росcию и Китай в попытке "расколоть" Запад, министр обороны Дж.Мэттис проводил переговоры в Китае, а помощник Трампа по национальной безопасности Дж.Болтон - в России.

Д.Трамп отметил, что чемпионат мира по футболу в РФ организован на фантастическом уровне.

Однако это еще не означает устранение проблем между США и Россией. Даже встреча Д.Трампа с Путиным не сможет решить проблем между двумя этими странами:

ı. Министр энергетики РФ А.Новак в рамках Всемирной газовой конференции в Вашингтоне обсудил с министрами США и вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза М.Шефчовичем газовые вопросы между ЕС и РФ, в том числе "Северный поток-2", транзит газа через территорию Украины. РФ призвала США не вмешиваться в проект "Северный поток-2", не смогла достигнуть серьезных договоренностей.

ıı. Государственный Департамент США считает, что вмешательство России осложняет ситуацию в Македонии.

Можно констатировать, что до встречи В.Путин-Д.Трамп обе стороны останутся при своем мнении.

Можно сделать определенные выводы о стиле управления, манере поведения и характере нового руководства Армении.

Министр экономического развития и инвестиций Армении А.Минасян 21 июня во время беседы с журналистами заявил о снижении индекса в промышленности. Нам неинтересно обоснование. Факт в том, что министр признал спад в промышленности на 3,1%. 26 июня Национальная статистическая служба отметила, что индекс экономической активности составляет 10,4% и в течение этого периода времени объем промышленного производства увеличился на 13,3%. Н.Пашинян взял курс на создание желаемой картины посредством волюнтаристского вмешательства. Это в точности курс С.Саргсяна. Пришедший к власти в 2008 году С.Саргсян увеличил государственный бюджет с 1 миллиарда до 2 миллиардов долларов. За оставшийся 9-летний период президентства бюджет Армении увеличился с 2 миллиардов до 3 миллиардов.

Авторитет лично Н.Пашиняна и его правительства стремительно падает. Никто не слушает его запрет по поводу митингов. Из-за месторождения Амулсар митинги обрели непрерывный характер. Протестующие озвучивают прямые обвинения в адрес Н.Пашиняна. С перерывами продолжаются митинги с требованием отставки мэра Еревана. Различные коллективы учителей, врачей также больше верят в то, что смогут решить свои проблемы посредством митингов, митинги верующих не прекращаются. Просто эти митинги перебросились из Еревана в Эчмиадзин. На митингующих не повлияла даже поддержка Н.Пашиняном Гарегина II.

Борьба против коррупции в большей степени носит характер шоу. Н.Пашинян еще больше усилил эмоциональную окраску прочтением содержания письма школьников при разоблачении генерала Манвела Григоряна.

Проводимые в торговых сетях проверки завершились ростом цен. В результате проводимой в течение всего месяца борьбы против коррупции были обнаружены средства на 18 миллиардов драм, или 35 миллионов долларов. К тому же, вызывает сомнения, будут ли все эти деньги переведены в бюджет.

Наиболее приоритетной страной во внешней политике является Россия. Иран же хочет навязать себя Армении. Отношения с западными структурами, можно сказать, не начались.

ЕС временно запустил программу партнерства с Арменией на 80 процентов.

"В отношениях между диаспорой и Арменией не начался реальный, практический этап. Действует только эмоциональный уровень", - Алексис Оганян (армянская пресса представила его больше как мужа Серены Уильямс) и С.Танкян заняты только восхвалением происходящего в Армении.

Преступность достигла невиданного уровня. Каждый день происходят перестрелки, случаи воровства. Арест криминальных авторитетов, "воров в законе" также не снизили преступности. Может так происходит на первых порах. Однако мы не должны забывать, что в Армении имеются исторические корни преступности.

Призыв Н.Пашиняна о возвращении уклоняющихся от военной службы в страну остался без ответа. Никто не отреагировал на его обращение.

Начались разногласия внутри команды Н.Пашиняна. Некоторые лица подали в отставку, некоторые назначения воспринимаются неоднозначно даже внутри команды.

У Н.Пашиняна имеются разногласия и с другими членами блока "Выход".

Между членами сформированной Н.Пашиняном коалиции возникло недовольство, которое постепенно растет. Министры из партии "Дашнакцутюн" не боятся выступать против Н.Пашиняна на заседании правительства. Усиление Г.Царукяна вызвало у Н.Пашиняна чувство ревности вперемешку со страхом. По мнению некоторых экспертов, Н.Пашинян готов даже пойти на сотрудничество с партией "Республика" против партии "Процветающая Армения".

Несмотря на различные разногласия в команде и блоке, есть элементы, указывающие на наличие прошлых человеческих отношений. Н.Пашинян на заседании правительства в своеобразной форме объявил о рождении третьего ребенка в семье члена блока "Выход" Э.Марукяна. День рождения супруги Сасуна Микаеляна было отмечано в прежнем порядке. Все старые сторонники, включая и Н.Пашиняна, собрались в его доме.

Это стартовая ситуация в правительстве Пашиняна в Армении. Вероятность его позитивных изменений мала.

Директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.