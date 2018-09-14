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Мубариз Ахмедоглу: Макрон должен получить у Путина разрешение на проведение саммита Франкофонии в Армении

Сегодня в 10:28 ~ 3 минуты на чтение 552
Мубариз Ахмедоглу: Макрон должен получить у Путина разрешение на проведение саммита Франкофонии в Армении

Распространение записи телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна напомнило всем о России, и это не случайно, считает глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, где бы ни были представители Армении, среди них бывают люди России, или же технические возможности России чрезвычайно сильны:

«Для интереса приведем один факт: накануне Цюрихских протоколов 2009 года распространилась информация о прослушке российской стороной переговоров между Арменией и Турцией, и передаче полного текста Азербайджану. Эта информация позднее никем не была опровергнута. Россия таким образом повлияла на ход событий. И сейчас телефонный разговор директора Службы национальной безопасности Армении и начальника Специальной следственной службы может быть расценен с двух призм:

ı. Это реакция России на высказывание Н.Пашиняна о том, что он считает Нагорный Карабах частью Армении. Этим заявлением Н.Пашинян нанес удар по ЕАЭС.

ıı. Сейчас в Армении прелюдия к проведению саммита Франкофонии. Во время саммита Франкофонии в Армению приедет много гостей из-за рубежа, и естественно они будут поддерживать связь со своими странами. Никто не может сказать, какую на этот раз ситуацию создаст Россия.

В сложившейся ситуации считать Россию виновной не совсем правильно. Потому что это армянская сторона определяет главный характер российско-армянских отношений. Армения называет себя стратегическим партнером России, но с другой стороны занимается тем, чтобы вонзить кинжал в спину России. Этот курс определили сами армяне. На самом деле это не курс, а стиль манеры, и терпение России по отношению к предательству армян на пределе. Должна отреагировать. Поэтому Россия будто вынуждена дать такой ответ предпринятым армянской стороной шагам. Следует также учитывать, что Россия заинтересована в искоренении, недопущении повторения событий вроде революции Никола Пашиняна как в Армении, так и в целом на пространстве СНГ. Поэтому у Н.Пашиняна, который пришел к власти путем "бархатной революции", никогда не может быть серьезного успеха, и руководимая Н.Пашиняном Армения должна быть в таком состоянии, чтобы это напугало другие государства на пространстве СНГ.

Проведение саммита Франкофонии - отличная возможность в руках России для того, чтобы доказать международному сообществу кому принадлежит Армения, и каким государством является, и возможно, Россия воспользуется этим. Только после обсуждения Макроном с В.Путиным вопроса проведения саммита Франкофонии в Армении и получения разрешения саммит может быть проведен без инцидентов.

Армения обязательно должна отказаться от оккупации, территориальных претензий к соседним государствам и решить нагорно-карабахскую проблему для исправления ситуации в стране. Таким образом Армения, входящая в региональную географию, с помощью соседей по региону может постепенно поставить страну на ноги».

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