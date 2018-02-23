Мубариз Ахмедоглу: Командир армянских войск в Нагорном Карабахе назначен командующим армяно-российской объединенной группировки

Президент Армении Серж Саргсян, освободив генерал-майора Тиграна Парваняна от командования первым армейским корпусом, назначил его командующим армяно-российской объединенной группировкой войск, отметил директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Парванян, наряду с тем, что был командующим первым армейским корпусом, также являлся командующим объединенными оккупационными войсками Армения-Нагорный Карабах. Другими словами, был командующим воинскими частями Армении, расположенными в оккупированном Нагорном Карабахе. В настоящее время 40 тысяч военнослужащих проходят службу в Нагорном Карабахе. Из них только 5-6 тысяч военнослужащих из самого Нагорного Карабаха. Остальные 35 тысяч - пришлые из Армении», - сказал политолог.

Он отметил, что Т.Парванян в начале декабря 2017 года руководил совместными с Арменией военными учениями на прилегающих к азербайджанским землям территориях.

«Спустя 2,5 месяца его назначили на нынешнюю должность. Бывший руководитель армяно-российской объединенной группировки войск Маркарян во время военной операции в Нагорном Карабахе заявил, что даст приказ находящейся в его распоряжении армяно-российской объединенной группировке войск начать войну в Нагорном Карабахе. Маркарян заявил, что не будет при этом учитывать позицию президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ, в том числе военными формированиями в Армении Владимира Путина. Видимо, Маркаряна освободили от командования по этой причине», - полагает М.Ахмедоглу.

В то же время, по его словам, президент С.Саргсян точно понимает, что Азербайджан по всем параметрам превосходит Армению.

«В военном контексте преимущество Азербайджана над Арменией еще более очевидно. В то время как армянское общество находится на грани скатывания в пропасть безнравственности, в Азербайджане наблюдается усиление с моральной точки зрения. Разведывательные данные о дислокации войск на линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границе вызвали страх у Саргсяна. Бывший главный разведчик Вова Варданов анонсировал наступление Азербайджана на Армению с направления Дашкесан-Гядабей и Нахчывана. По его мнению, азербайджанские военнослужащие хотят поесть форель на берегу озера Севан.

С.Саргсян понимает, что в одиночку не сможет справиться с Азербайджаном. В этом вопросе у него нет союзников. Поэтому он совершает маневры, чтобы обмануть свой народ. Назначение командующего армянскими войсками в Нагорном Карабахе Парваняна командующим армяно-российской объединенной группировкой войск является одной из составных частей такой стратегии лжи. Шумиха армянских разведчиков дает основание говорить, что азербайджанские военнослужащие победили позиционную битву», - подытожил М.Ахмедоглу.