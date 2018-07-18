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Мубариз Ахмедоглу: Интерес Грузии к нагорно-карабахскому урегулированию следует расценивать в контексте усмирения Армении

Сегодня в 11:44 ~ 2 минуты на чтение 543
Мубариз Ахмедоглу: Интерес Грузии к нагорно-карабахскому урегулированию следует расценивать в контексте усмирения Армении

Решение нагорно-карабахской проблемы означает уничтожение захватнической деятельности Армении.

Такого мнения придерживается  глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу:

«Силы Армении, которая 30 лет расходуя огромное количество ресурсов не смогла присоединить к себе Нагорный Карабах, или сделать его независимым, на сепаратистскую деятельность в Грузии также иссякнут. Именно поэтому нынешнее правительство Грузии устремилась к нагорно-карабахскому урегулированию. Интерес Грузии к нагорно-карабахскому урегулированию следует расценивать именно в контексте усмирения Армении. Это также окажет поддержку территориальной целостности самой Грузии.

Грузия имеет исключительные возможности для того, чтобы заниматься нагорно-карабахским урегулированием. Проживание большого количества азербайджанцев и армян в Грузии (500 тысяч азербайджанцев, 300 тысяч армян) и их нормальные отношения являются составной частью этой исключительной возможности. И к тому же, в случае войны в Нагорном Карабахе эти общины могут обострить ситуацию внутри Грузии. В Грузии понимают, что решение нагорно-карабахской проблемы приведет к усилению Азербайджана и ослаблению Армении. Определенная группа в Грузии не является сторонником ослабления Армении из-за того, что против усиления Азербайджана. Однако сейчас Грузия, ослабляя Армению, может взять ее под свое влияние, и таким образом Б.Иванишвили превращает Грузию в качественно новую страну. Посредническая миссия Грузии в нагорно-карабахском урегулировании будет иметь очень важную региональную значимостью в этом деле. Из-за ослабления Армении Грузия будет требовать у Азербайджана дополнительные дивиденды за помощь в решении проблемы, или же Азербайджан сам будет считать, что в долгу перед Грузией. Поэтому мы считаем неслучайным тезис советника Г.Маргвелашвили Т.Пхаладзе "Грузия может выступать посредником в нагорно-карабахском урегулировании", и незамедлительную реакцию на этот тезис со стороны команды Б.Иванишвили».

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