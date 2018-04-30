Мубариз Ахмедоглу: «Геноцид армян» отметили только в двух столицах - Тегеране и Тбилиси

103-годовщина так называемого «армянского геноцида» не была отмечена в Армении на основе сформировавшихся традиций, и причиной тому - митинги в стране, заявил директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Стало понятно, что вопрос «армянского геноцида» вовсе не является самым важным вопросом для армян. В столицах США, Франции и России «геноцид армян» также не был отмечен. Армяне Москвы накануне 24 апреля попытались провести акцию в поддержку митингов оппозиции в Ереване.

Провести традиционное факельное шествие перед посольством Турции удалось только в столице Ирана - Тегеране и столице Грузии - Тбилиси. Грузия - демократическое государство. Возможно, у определенной группы людей наблюдаются иные взгляды в вопросах внешней политики. В Иране же армяне все согласовывают с официальными лицами. Это связано как с тотальным контролем властей, так и с принципом деятельности армян. То, что в Тегеране и Тбилиси были проведены акции, в то время как в Армении забыли про такой общенациональный вопрос, как «геноцид армян», доказывает особое отношение этих государств к армянам», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его мнению, Иран и Грузия могут внести реальный вклад в карабахское урегулирование. «Грузия может продемонстрировать миру совместное проживание армян и азербайджанцев, выдвинуть инициативу для встречи президентов Азербайджана и Армении, но не делает этого. Возможно, определенные круги в Грузии заинтересованы в продолжении армяно-азербайджанского конфликта.

Иран является единственным соседом зоны нагорно-карабахского конфликта. Армяне Ирана пользуются этим с целью поддержки армян Нагорного Карабаха. Визиты главы Тегеранской епархии армянской апостольской церкви Сепуха Саркисяна являются наглядным доказательством этого. Известно, что в Грузии есть образованные политики. Желаем, чтобы в Иране были образованные и логичные политики и дипломаты. Официальные лица обоих государств знают, что нагорно-карабахская проблема является вторым по значимости для армян вопросом после признания «геноцида армян». Если армяне в сложной ситуации забыли про «геноцид», значит, они забыли и про карабахский вопрос», - считает политолог.

«Хотелось бы обратить внимание официальных лиц обоих государств, в особенности Ирана, на традиционный ежегодный отчет Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире. В разделах распространенного в апреле 2018 года отчета как по Азербайджану, так и по Армении имеется тезис относительно нагорно-карабахского урегулирования: «Поддерживаемые Арменией сепаратисты держат под контролем Нагорный Карабах и другие районы Азербайджана». США используют этот тезис больше 10 лет. Армяне США сильнее армян Ирана и Грузии. Может, МИД Ирана и Грузии распространят этот тезис, заменив слово «контроль» на «оккупацию»?!

Когда начался нагорно-карабахский конфликт, вызывало сомнение, что Азербайджан станет государством. Сегодня в результате проделанной как с Ираном, так и с Грузией работы Азербайджан стал государством мирового масштаба. Если кому-то это известно из прессы, то Иран и Грузия знают об этом абсолютно точно», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его мнению, Азербайджан будет и дальше развиваться, решит карабахскую проблему, нормализует отношения с Арменией.

«В этом случае Армения предоставит Азербайджану еще больше информации о политике Ирана и Грузии», - резюмировал М.Ахмедоглу.