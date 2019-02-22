Мубариз Ахмедоглу: Армения дает месседж о присоединении к экономическим санкциям против Ирана

Недавно Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении заявила о высоком содержании ферроцианидов калия и натрия в составе импортируемой из Ирана соли, и поэтому поставила запрет на продажу соли из Ирана.

Об этом сообщил глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмеодглу. По его словам, это запрет на поступление иранской соли на территорию Армении:

«Выдумали очень интересную повестушку; якобы гражданин Армении обратился к этой службе, что трижды отфильтрованная соль все еще выглядит ядовитой. Анализ соответствующей лаборатории министерства показал, что иранская соль является ядовитой.

Незадолго до этого, Кабинет министров Армении обнародовал список свободных экономических зон, которые будут функционировать на территории Армении с ее участием. В этом списке нет названия свободной экономической зоны «Араз». Официальный Ереван отверг экономическую зону «Араз», предложенную Ираном странам региона, в том числе Армении.

Ранее был поставлен запрет на ввоз цемента из Ирана на территорию Армении. Иранский цемент отличается высоким качеством и низкой ценой. Якобы это наносит удар по промышленному производству цемента в Армении. Конечно же в этих противоречивых процессах были и определенные политические смеси. Потому что в Армении монополия на цемент сосредоточена в руках лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, и Н.Пашинян, используя эту карту, выдвинул на повестку дня источник бизнеса Царукяна.

Имеется вопрос, в котором должно быть проведено параллельное сравнение: Россия зачастую ставит запрет на ввоз рыбной продукции из Армении на свою территорию, и связывает это с высоким содержанием мышьяка в рыбной продукции. По словам армянских специалистов, им даже в голову не приходит то, откуда в рыбе из Армении может оказаться мышьяк. Армяне считают, что высказывания России в адрес Армении по поводу рыбы являются ложью, или же отговоркой. Используя точно такую же отговорку, Армения запрещает импорт иранской продукции.

Такие ограничения для бедной, нуждающейся в связях с Ираном Армении в связи с экономическими отношениями, не являются случайными. Официальный Ереван вынужден дать месседж о присоединении Армении к экономическим санкциям США против Ирана».

1news.az