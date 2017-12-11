Мубариз Ахмедоглу: 13 параметров, разоблачающих ложь официального Еревана в нагорно-карабахском урегулировании

Глава МИД Армении Э.Налбандян на министериале ОБСЕ в Вене перечислил 9 причин неурегулированности нагорно-карабахского конфликта и возложил всю вину на Азербайджан.

Об этом заявил глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, позиция Армении по нагорно-карабахскому урегулированию противоречит нормам международного права и мирного соседства. Реализующая посредническую миссию МГ ОБСЕ работает на основе механизма консенсуса:

«Все концептуальные и текущие причины не урегулирования нагорно-карабахского конфликта вытекают из этого:

РФ в очередной раз заменила свою позитивно-активную позицию в нагорно-карабахском урегулировании пассивной ожидательной позицией в пользу Армении. Глава МИД РФ Лавров создал в Баку видимость активного сторонника нагорно-карабахского урегулирования. А в Ереване заявил, что напрасно надеяться на урегулирование карабахского конфликта в ближайшее время. Изменение позиции Лаврова на 180 градусов в течение суток связано с вероятным президентством Э.Налбандяна в Армении. Э.Налбандян, который в настоящее время является в правительстве Армении человеком РФ номер один, будет на посту президента вновь глазами и ушами РФ, другими словами доносчиком. В настоящий момент, это важно для РФ. В отношениях Армении с Западом, Ираном и Израилем происходят качественные изменения.

С другой стороны, Россия реализует новый вариант в направлении еще большего усиления своего влияния на Армению. Вероятно, автором этого варианта является Э.Налбандян и сам должен быть наблюдателем на посту президента. Речь идет о плане по полной аннексии экономики Армении к России. Большая часть экономики Армении находится под контролем России. Однако 2 года назад США смогли вступить в энергетику Армении. Сейчас США планируют инвестировать 8 миллиардов долларов в Армению. Это означает, что США намерены полностью захватить экономику Армении. РФ не может позволить это. РФ прибегла к новому методу для повышения экономического участия в Армении; экономические интересы Ирана, США и ЕС в Армении должны реализовываться только в совместной форме с армянами. Армяне России должны были выступать от имени армянских компаний. После того, как Э.Налбандян объяснил в Ереване этот вариант С.Лаврову-Калантаряну, Лавров изменил свою позицию с ног на голову. Не стоит забывать два нюанса: а) В.Путин отправил Лаврова в регион. Роль Лаврова в планах В.Путина является отнюдь не решающей. b) Ход событий может выдвинуть очень много новых вариантов. Россия и другое государство бессильны в предотвращении таких вариантов.

Министерство Обороны Армении и находящиеся в его подчинении структуры распространяют еженедельные отчеты о ситуации на линии соприкосновения войск. В 90 процентах отчетов показывается, что ситуация на линии соприкосновения войск является спокойной. В таком случае обвинения Э.Налбандяна в адрес Азербайджана о напряженной ситуации безосновательны. Несмотря на то, что Э.Налбяндян является министром, он не в курсе распространяемой министерством обороны Армении информации.

III. Автором напряженности на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения войск является только Армения. Как минимум за 9 месяцев этого года потери армянской армии составили 59 человек. Лишь 10 человек из них были убиты со стороны азербайджанской армии. Смерть 46 человек связана с активностью, в том числе криминальной, оккупационной армии на территории Азербайджана.

Понятие "линия соприкосновения войск" имеет важное значение для Армении. В свое время, опираясь на своих покровителей, оккупировали значительно районов, не относящихся к Нагорному Карабаху. Но не могут документировать это. Поэтому периодически создавая военную напряженность на линии соприкосновения войск, держат актуальным понятие "линия соприкосновения войск". Э.Налбандян и С.Саргсян признают только один путь нагорно-карабахского урегулирования: Путь самоопределения «народа Нагорного Карабаха». Но и здесь у армян есть очень много лжи, которую навязывают международному сообществу под названием "Ереванские истины":

ı. Нет "народа Нагорного Карабаха" и чисто с призмы армянского менталитета не может существовать "армянского народа Нагорного Карабаха". Это противоречит "миацуму"; диаспора отвернется от Армении. Вот это "дилемма Еревана". Даже Б.Саакян, будучи во Франции, назвал Францию другом армянского народа. Не использовал термин "армянский народ Нагорного Карабаха".

ıı. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, 20 февраля 1988 года приняли решение о выходе из состава Азербайджанской ССР и присоединении к Армянской ССР. С политической и юридической точки зрения это не имеет никакого отношения к независимости. Только потом армянам объяснили, что без согласия Азербайджана Нагорный Карабах не может быть присоединен к Армении. Поэтому армяне выдвинули идею борьба за независимость. Это было всего лишь хитростью армян.

ııı. 24 декабря 1987 года с территории Армянской ССР были изгнаны последние азербайджанцы. В этот период армяне жили на территории Азербайджанской ССР в достатке и покое. В любом случае "Ереванские истины" и "дилемма армян" снижает авторитет армян в цивилизованном мире.

Автором расистско-фашистской теории о "несовместимости армян и азербайджанцев" является экс-президент Армении Роберт Кочарян. Армяне были переселены в этот регион в результате войны российской империи против Ирана и Османской империи. Армяне принесли с собой рознь и конфликты из этих регионов на территорию Азербайджана.

Советуем Э.Налбандяну почитать учебники армян. Тогда он узнает, кто посеял рознь между народами.

Армяне побывали в Баку и Гяндже в рамках "Платформы для мира". Если Э.Налбандян ознакомится с этой информацией, то у него увеличится число складок в мозговой коре. В Армении нет родного отношения к "Платформе для мира".

В результате исследований международных организаций большая группа армянского населения в приграничных регионах с Азербайджаном вспоминает прошлое с ностальгией. Другими словами, фашистская теория Р.Кочаряна отвергается со стороны армянского и азербайджанского народа.

VII. Уточнение списка пропавших без вести по линии Международного Комитета Красного Креста было согласовано в октябре 2014 года во время встречи президентов в Париже. Группа азербайджанцев должна была отправиться на территории, где проходили военные действия, в том числе Нагорный Карабах, для поиска могил пропавших без вести. Должны были провести ДНК-анализ по человеческим останкам на могилах. Это подтвердило бы принадлежность этих останков азербайджанцам, а не армянам. Таким образом раскрылась бы ложь армян.

Поездка азербайджанцев в Нагорный Карабах увеличила бы у местного населения ненависть к руководству Армении и доброжелательство к азербайджанцам. Поэтому С.Саргсян дал присущую ему реакцию на уточнение списка пропавших без вести; провел самое крупное военное учение на оккупированных территориях. В небе над Агдамом был сбит присущий Республике Армении вертолет. В лексиконе С.Саргсяна и Э.Налбандяна нет понятия "уточнение списка пропавших без вести Международным Комитетом Красного Креста".

VIII. Азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха совместно определят статус Нагорного Карабаха. Определения статуса Нагорного Карабаха означает решение нагорно-карабахской проблемы. Это означает, что чем раньше начнется диалог между азербайджанцами и армянами Нагорного Карабаха, тем быстрее будет урегулирована нагорно-карабахская проблема. Именно поэтому С.Саргсян запретил армянам Нагорного Карабаха иметь связи с азербайджанцами Нагорного Карабаха. Авторитет С.Саргсяна среди армян Нагорного Карабаха значительно низок. Поэтому если МГ ОБСЕ и ЕС пригласят армян Нагорного Карабаха к диалогу с азербайджанцами Нагорного Карабаха на любом пространстве, кроме Нагорного Карабаха, то армяне Нагорного Карабаха с радостью примут приглашение. Азербайджанцы Нагорного Карабаха могут встретиться с армянами даже на территории Нагорного Карабаха. Главное, чтобы это могла организовать авторитетная международная организация.

Одна из словесных игр Э.Налбандяна построена на терминах "Мадридские" и "Обновленные Мадридские" принципы. Все что лежит на столе переговоров относится к Обновленным Мадридским принципам. Мадридские принципы 2007 года сейчас не нужны даже Армении. Потому что Армения получила от Запада "бумагу демократии". В 2007 году как минимум 3 статьи из 10 Мадридских принципов относились к выборам и демократии. Первая статья же является размещением миротворцев. Официальный Ереван неоднократно заявлял, что, нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован на основе 5 документов, принятых президентами стран-сопредседателей, начиная с 2009 года. А это уже Обновленные Мадридские принципы. В нынешнее время термин "Мадридские принципы" актуализировал глава МИД РФ С.Лавров. Сделал это на пресс-конференции в Ереване как результат сепаратистского соглашения с Э.Налбандяном. Э.Налбандян оклеветал Азербайджан в несоблюдении достигнутых на встрече президентов договоренностей. Возможно, на других встречах были некоторые конфиденциальные вопросы. Однако Астраханская встреча президентов была полностью открыта для общественности из-за обсуждения гуманитарных вопросов. Взятие в заложники со стороны армян и задержание в тюрьме Д.Аскерова и Ш.Гулиева является показателем того, как армянская сторона соблюдает достигнутые на встрече президентов договоренности. Степень милитаризации Армении и Азербайджана является разной. Азербайджан выделяет на военный сектор приблизительно 3 миллиарда долларов. Однако это составляет примерно 3 процента бюджета Азербайджана. Армения выделяет на военный сектор 4,5 процента бюджета. Это другой вопрос, что 4,5 процента бюджета Армении составляет 500-600 миллионов долларов. В Армении даже талантливые молодые люди были лишены права на отсрочку от военной службы. В азербайджанском обществе нет подобных проблем. Финансовые возможности Азербайджана позволяют решать все социально-экономические, военные вопросы. Социально-экономические проблемы в Армении не находят своего решения в бюджете. Полученные от России и ЕС деньги идут на вооружение. Армения занимает третье место в мире и первое место в Европе по уровню как милитаризации, так и бедности.

XII. В 4 резолюции СБ ООН предусмотрен немедленный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. В первой статье Обновленных Мадридских принципов показывается возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану. Если бы Армения на самом деле была не сторонником военного решения, то реализовала бы определенную часть требований ООН и МГ ОБСЕ.

XIII. Армения пытается подписать соглашение на основе 3 принципов Хельсинского Заключительного Акта (ı. Неприменение силы, ıı. Территориальная целостность, ııı. Равенство народов и самоопределение народов). Целью является подписанием документа, не меняющего статус-кво, создать серьезную видимость в урегулировании. Азербайджан является сторонником реальных практических шагов и поэтому выступает против видимости. Американский сопредседатель Э.Шефер создал новый вариант на основе этих трех принципов и озвучил посредством Armenpress: ı. Вопросы неприменения силы, то есть вывод войск Армении из оккупированной Азербайджанской земли. ıı. Возвращение территорий. ııı. Статус Нагорного Карабаха. vı. Всестороннее решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Принципы территориальной целостностью и самоопределения народов, не противоречит, а согласуются друг с другом. Лундские (Швеция) рекомендации (сентябрь 1999 год) давно решили эти вопросы.

Если Армения является сторонником реального урегулирования, то может предоставить Азербайджану подписанный вариант Шефера.

Автором нынешней ситуации Армении является "Ереванские истины". Многие вопросы могут показаться полемикой для некоторых людей. Однако то, что население покидает Армению, опасный размер внешнего долга, подтверждены со стороны президента, премьер-министра и других официальных лиц, а также международных структур.

Другой путь развития Армении возможен только после нагорно-карабахского урегулирования. Для этого официальный Ереван должен отказаться от "Ереванских истин" и рассказать правду».