1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Сегодня в 09:31 ~ 1 минута на чтение 219
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Ученые заявили, что смогли вернуть мозг к жизни с помощью разработанного ими особого жидкого препарата BrainEx, который имитирует по структуре и составу кровь, и специального устройства, прокачивающего препарат через мозг и одновременно охлаждающее его.

«Оказывается, что мы очень сильно недооценивали способность мозга крупных млекопитающих к восстановлению работы его мелких кровеносных сосудов, клеток и молекулярных сигнальных систем», — приводится заявление Ненада Сестана из Йеля.

Ученые считают, что в будущем аналоги BrainEx помогут людям справляться с последствиями тяжелых инсультов.

Gazeta.Ru

Telegram WhatsApp

219

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net