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Мотивирующий поступок бакинского водителя: Отличникам - проезд бесплатный – ВИДЕО

Сегодня в 14:38 ~ 1 минута на чтение 876
Мотивирующий поступок бакинского водителя: Отличникам - проезд бесплатный – ВИДЕО

Водитель автобуса маршрута №105 Полад Мирзоев ввел «поощрительную систему» проезда в управляемом им автобусе.

Как сообщает 1news.az, по его собственной инициативе проезд для школьников-отличников в автобусе стал бесплатным.

«Автобус едет от станции метро «Халглар достлугу» до поселка Балаханы и обратно. Со школьников, которые получили сегодня на уроке оценку «5», я платы не беру. Проверяю дневник, вижу отличную оценку – значит, проезд бесплатный. Пусть отличники на 30 гяпигов себе что-нибудь купят», - говорит Полад Мирзоев.

Отметим, что этот его поступок поспособствовал улучшению успеваемости школьников. Родители и руководство компании – автобусного перевозчика также приветствуют решение водителя.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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