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Московский «Карабах» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня в 13:06 ~ 1 минута на чтение 1070
Московский «Карабах» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Московский «Карабах» продолжает успешное выступление в Лиге чемпионов чемпионата Москвы по футзалу.

Как сообщает 1news.az, в 1/8 финала «Карабах» играл против клуба «Ахиллес-29». В первой игре команда потерпела поражение со счетом 4:6.

Но в ответном матче «Карабах» смог одержать  уверенную победу со счетом 5:2, и пробиться в ¼ финала.  Соперник команды на этой стадии будет определен в матче «Реддиш» - «Москва».

Напомним, что ранее московский «Карабах» стал чемпионом высшей Лиги ЮВАО.

Теймур Максутов

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