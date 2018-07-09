Moody's повысило прогноз по рейтингу Халг Банка до уровня «Позитивный»

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте ОАО «Халг» Банка на уровне В3 и повысило прогноз по рейтингу с негативного на позитивный.

Аналитики агентства также подтвердили базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) Халг Банка на уровне caa1, долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте на уровне B2(cr)/Not Prime.

Эксперты Moody’s связывают повышение прогноза по рейтингу с отрицательного на положительный такими факторами, как высокое качество активов и рентабельность в сочетании с относительной устойчивостью капитала и стабильной ликвидностью Халг Банка.

Агентство уверено, что капитал Халг Банка позволяет покрывать любые повышенные кредитные убытки. В отчете Moody’s положительно оценивается сокращение доли проблемных займов в общем кредитном портфеле банка до 12,7% и снижение убытков по кредитам до 1,9%, а также особо отмечаются высокие коэффициенты адекватности уставного и совокупного капиталов Халг Банка.

ОАО «Халг» Банк сотрудничает с международным агентством Moody`s Investors Service с 2011 года.

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