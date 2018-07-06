Moody’s Investors Service отмечает улучшение деятельности азербайджанского Xalq Bank

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг азербайджанского «Xalq Bank» на уровне B3 и сообщило об улучшении его деятельности, следует из сообщения на сайте агентства.

Прогноз рейтинга изменен на «позитивный» с «негативный». А оценка риска контрагентов определена на уровне B2/ Not Prime.

В информации Moody’s говорится, что банк улучшил качество активов (четвертый банк в стране по объему активов) и рентабельность, имеет хороший буфер капитала и ликвидность.

«Объем просроченных кредитов банка снизился до 12,7% от его валового кредитного портфеля по состоянию на конец 2017 года по сравнению с 14,6% годом ранее. В течение ближайшего года-полтора Xalq Bank будет работать с прибылью», - считает рейтинговое агентство.

В 2017 году чистая прибыль банка по МСФО составила 16,9 млн манатов, активы - 1,8 млрд манатов, акционерный капитал – 241 млн манатов.

Не исключено повышение рейтингов «Xalq Bank» при сохранении отмеченных тенденций.

«Xalq Bank» действует с 2005 года, входит в топ-лист ведущих банков Азербайджана, его акционерами являются 3 юридических лица.

Лада Евграшина, Г.Р.