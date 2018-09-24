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Монсеррат Кабалье попала в больницу

Сегодня в 16:16 ~ 1 минута на чтение 425
Монсеррат Кабалье попала в больницу

Оперная певица Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне, сообщают испанские СМИ.

85-летняя звезда находится в больнице в отделении интенсивной терапии уже в течение пяти дней.

Артистку госпитализировали с жалобами на проблемы с мочевым пузырем. Семья Кабалье уверяет, что сейчас с певицей все в порядке и она скоро вернется к обычной жизни. «Причин для беспокойства нет», — говорят близкие Кабалье журналистам.

Оперная певица Монсеррат Кабалье 4 июня 2013 года посетила оккупированные территории Азербайджана. Во время визита певица встретилась с руководством сепаратистского режима.

В МИД Азербайджана указали, что визиты подобного рода, совершаемые без уведомления соответствующих органов Азербайджанской Республики, носят противозаконный характер и наносят ущерб мирному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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