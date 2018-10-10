Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Геранбойского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Эльшан Рустамов, Г.Р.