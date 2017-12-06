Мониторинг ОБСЕ прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 6 декабря на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Куропаткино Ходжавендского района, прошел без инцидентов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Геннадий Петрика.

Эльшан Рустамов, Г.Р.