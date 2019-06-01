Monex Summit позволяет интегрировать в Азербайджане IT-сектор и финансовую сферу

Крупные международные мероприятия в области информационных технологий для Азербайджана не в новинку.

Однако ставшее традиционным мероприятие Monex Summit значительно отличается от других, поскольку оно важно не только с точки зрения развития самого IT-сектора в нашей стране, но и стимулирования финансовой сферы. В этом году мероприятие Monex Summit стартовало 30 мая в рамках проходящего в Баку Фестиваля инноваций.

Официальную поддержку мероприятию, проходящему при совместной организации Азербайджано-американской торговой палаты и компании FA International Trade Events, оказали Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Центр Гейдара Алиева, Палата по надзору за финансовыми рынками и Центральный банк Азербайджана.

Открыл мероприятие приветственной речью министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамиль Гулиев. В своем обращении к представителям более 300 местных и зарубежных компаний из 50 стран мира он рассказал о проводимых в нашей стране мерах в области развития информационных технологий и их роли в стимулировании финансового сектора.

Министр отметил, что возглавляемое им ведомство уже несколько лет помогает стартапам и реализует различные проекты и курсы, нацеленные на продвижение информационных технологий. Он выразил уверенность в том, что построенная и успешно действующая инфраструктура в этой сфере вместе с возможностями повсеместного использования Интернета сыграет большую роль в развитии именно банковского сектора. А национальные стандарты в области кибер- и информационной безопасности позволят сделать достижения еще более защищенными. И наконец, стратегии развития ИКТ также важны, поскольку затрагивают такие вопросы, как осуществление безналичных расчетов, совершенствование финансовой отчетности и др.

Почему именно нынешнее мероприятие Monex Summit привлекло такое повышенное внимание экспертов в области IT? Дело в том, что сегодня на глобальных рынках наблюдается конкретная неопределенность. Она связана с тем, что информационные технологии развиваются столь стремительно, что не всегда даже удается прогнозировать будущее, а финансовые рынки при этом сами трансформируются. Следовательно, несколько смешанной и размытой оказывается далекая перспектива их взаимопроникновения. Что касается ближайшего будущего, то здесь контуры влияния технологий на финансы очень даже различимы.

Возьмем, к примеру, мою беседу с главным исполнительным директором и учредителем компании NBA TECHNOLOGIES Анаром Шихалиевым, который рассказал о том, как именно достижения в IT-сфере облегчают работу местных банков и делают услуги клиентам еще более доступными. Он сообщил, что руководимая им структура представлена на рынке Азербайджана с 2006 года и занимается продажей банковского оборудования. NBA TECHNOLOGIES является официальным авторизованным партнером международных компаний NCR и Verifon. Первая занимается производством банкоматов, а вторая — POS-терминалов. По мнению А.Шихалиева, если просмотреть данные за прошедший год, то станет очевидно, насколько интенсивно новейшее IT-оборудование внедряется представителями финансового сектора нашей страны. Так, если раньше на рынке были только лишь POS-терминалы Verifon, то теперь уже поступают аппараты на платформе Android, что позволяет не только принимать к оплате банковские карты, но и оплачивать их. Таким образом, POS-терминалы станут выполнять также функции кассового аппарата. И это очень важная функция, если учесть, что сегодня даже пенсионеры в Азербайджане (то есть люди, теоретически далекие от информационных технологий) получают пенсии на карточки, что казалось невозможным еще десять лет назад.

Говоря о банкоматах, А.Шихалиев сообщил, что в Азербайджане представлены аппараты только двух производителей — NCR и DIEBOLD NIXDORF, а китайских брендов на нашем рынке нет. Да, китайский вариант дешевле, однако выбор здесь осуществляется самими банками, а они отдают предпочтение качеству, а не краткосрочной выгоде. К тому же дешевые корейские или китайские аналоги надо еще адаптировать в Азербайджане, ведь есть опасения, что они могут дать сбой и вызывать проблемы. Наконец, бренды NCR и DIEBOLD NIXDORF поддерживаются со стороны MasterCard и Visa и имеют соответствующие международные сертификаты качества.

NBA TECHNOLOGIES представила на выставке два новейших банкомата, которых пока еще нет в Баку. Если смотреть по функциональности, то те банкоматы, которые представлены на местном рынке, способны выдавать деньги или выдавать и параллельно принимать купюры, а аппараты нового поколения позволяют даже складывать в кассеты купюры, которые в них поступают, а затем эти же деньги выдавать, что позволяет исключить для банков процедуру складирования денег. Также новые банкоматы осуществляют функции обмена валют. Возможна функция скана паспорта, благодаря чему становится возможной идентификация личности, пользующейся банкоматом. Сейчас такой проект реализуется лишь со стороны KAPITAL BANK, когда банкомат сканирует паспорт, заносит в базу данные, можно даже открыть счет в банке, не заходя в филиал этой структуры. Банкомат NCR также имеет устройство для печатания и выдачи банковских карт. Какие выгоды все это сулит? А вы представьте себе, что в скором будущем вы сможете идентифицировать свою личность в таком аппарате на улице, посредством него заключить с банком контракт и сразу же заказать банковскую карту.

Довольно интересной информацией в ходе беседы поделилась также специалист по связям с общественностью Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рухангиз Гараева. Она рассказала, что на Monex Summit центр представил платежную систему Smartpay, программное обеспечение которой разработали специалисты этой структуры. Благодаря данной электронно-платежной системе оказывается более 60 видов услуг. Например, Smartpay позволяет совершать платежные операции POS-терминалов. Также с ее помощью можно осуществлять коммунальные платежи. Программное обеспечение системы Smartpay установлено в 70 почтовых филиалах и в более чем 1200 почтовых отделениях. Ее преимущества заключаются в том, что она действует на территории нашей республики. А значит, через почтовые отделения совершать денежные переводы смогут даже жители самых отдаленных от центра сел. При этом следует учесть, что Smartpay подразумевает только внутриреспубликанские перечисления. С недавних пор посредством этой системы стало возможным выплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения и таможенные сборы. Также Р.Гараева сообщила, что сейчас сотрудники центра работают над системой «электронный кошелек». Это позволит использовать Smartpay и посредством мобильного телефона, благодаря чему откроются такие возможности, как пополнение «электронного кошелька», осуществление электронного перевода денег и т.д.

На мероприятии были также широко представлены зарубежные компании, презентующие свою продукцию и ищущие в Азербайджане деловых партнеров. Так, региональный менеджер по продажам российской QUEST Елена Кузнецова сообщила, что целью визита в Азербайджан является поиск потенциальных клиентов в области программного обеспечения. «Для того чтобы упростить контроль, безопасность управления, администрирование IT-инфраструктур, наша компания создает новые IT-решения», — сказала она. В портфеле решений QUEST для комплексного управления, контроля и обеспечения бесперебойной работы всей IT-инфраструктуры созданы продукты, помогающие вести учет при перемещении всех типов объектов, без ущерба для бизнеса, быстро восстанавливать потерянные данные, отдельные учетные записи, производить аудит и контроль изменений в режиме реального времени и контроль действий администраторов, напрямую синхронизировать онлайн-отчетность и выдавать комплексные инструменты управления. По словам Е.Кузнецовой, компания представлена в Азербайджане дистрибьютором MONT и уже сумела наладить определенную клиентскую сеть.

Подведем итоги. Не секрет, что финансовая сфера необычайно эффективна и жизнеспособна именно в условиях технологизации и компьютеризации валютно-финансовой деятельности. Быстрое развитие микропроцессорной техники, цифровых технологий, телекоммуникаций создает необходимую информационную среду, способную координировать события и действия в масштабах всей нашей страны, а также в режиме реального времени, оперативно производить различные платежи и расчеты и мгновенно перемещать их результаты в форме «электронных денег», стимулируя, таким образом, интенсивный рост ненефтяной экономики. И в этом плане роль таких мероприятий международного уровня, как Monex Summit, очень сложно переоценить.

Рауф НАСИРОВ