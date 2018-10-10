Момент жестокого убийства «Мисс Ирак-2015» зафиксировали видеокамеры  - ФОТО – ВИДЕО 

В конце сентября в Багдаде была жестоко убита 22-летняя модель Тара Фарес, являвшаяся королевой красоты Багдада и имевшая титул «Мисс Ирак-2015».

Модель была застрелена в собственном спорткаре - две пули попали ей в голову, еще одна в грудь. Раненую Т.Фарес доставили в больницу, но врачи уже ничем не могли ей помочь.

Получив титул «Мисс Ирак», Т.Фарес какое-то время жила и работала в Европе, а потом вернулась на родину, где ее откровенные публикации в социальных сетях вызывали возмущение у жителей страны – модели не раз угрожали религиозные фанатики, которых The Sun называет причастными к жестокому убийству девушки.

«Ее убили за западный образ жизни», - пишет The Sun, публикую видеокадры момента убийства Т.Фарес.

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В.Ф, Г.Р.