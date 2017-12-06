МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России

Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

Российским спортсменам разрешено выступать только под «белым флагом» - это означает то, что сборная России не сможет выступить на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном.

Причиной такого сурового решения МОК стали допинговые скандалы после Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году.

Первоначально сообщалось, что до Пхёнчхана-2018 не будет допущен ни один российский участник Сочи-2014, включая спортсменов и официальных лиц. Позже информация была уточнена: участники Сочи-2014, неупомянутые в докладе Ричарда Макларена, все-таки получат шанс поехать в Южную Корею.

Представители министерства спорта России не получат аккредитацию на соревнования.

Также международный Олимпийский комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр в каком-либо качестве. В МОК убеждены, что российская команда, на момент когда Мутко был министром спорта, совершила серьёзные нарушения и в стране существовала государственная допинговая программа.

Фарида Расулова