Мохаммед Салах, Дуэйн Джонсон, Тейлор Свифт и другие наиболее влиятельные люди мира по версии TIME – ФОТО

Журнал Time огласил список 100 самых влиятельных людей года.

Американский журнал Time опубликовал традиционный список 100 наиболее влиятельных людей мира, в котором персоны распределены не по местам, а сгруппированы по категориям, связанным со сферами их деятельности.

В этом году такой чести удостоены Мохаммед Салах, Тейлор Свифт, Дуэйн Джонсон, Бри Ларсон, Махершала Али, Рами Малек, Гленн Клоуз, Леди Гага, Леброн Джеймс, Эмилия Кларк, Ариана Гранде, Мишель Обама, Крисси Тейген, Реджина Кинг, Райан Мерфи и другие знаменитые на весь мир персоны.

Каждому из них посвящена отдельная заметка, написанная не менее известными людьми, к примеру, о Леди Гаге пишет Селин Дион, а о Мишель Обаме рассказывает Бейонсе, а шестеро из сотни героев украсили обложки нового выпуска Time.

Главными героями обложек TIME стали певица Тейлор Свифт, актер Дуэйн Джонсон, актриса Сандра О, футболист Мохаммед Салах, звезда американского ТВ Гейл Кинг и политик Нэнси Пелоси.

С полным списком 100 самых влиятельных людей, по версии журнала TIME, можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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В.Ф., И.А.