Модный показ Brand Lab в Баку - ФОТО

На прошлых выходных, полных скорости и драйва, прошло fashion-мероприятие, организованное посольством Великобритании в Баку, Департаментом Международной Торговли Великобритании, инновационной платформой Brandlab и компанией Fortras Limited, созданной британскими предпринимателями азербайджанского происхождения.

Журнал Nargis выступил с официальной информационной поддержкой вечера.

Вечер, который начался в Paddock Club, а продолжился в Baku Media Center, собрал представителей деловой и творческой элиты Азербайджана, а также зарубежных гостей.

Вечер открыла посол Великобритании Карол Крофтc, которая поприветствовала гостей и дизайнеров из Азербайджана и Великобритании.

Среди азербайджанских дизайнеров были продемонстрированы наряды Diana Ahadpour, NAZ Couture, Uventa, L’Atelier di Alta Moda, A-Glamour, Irada by Irada Gurbanova, среди британских - Dynasty London, Lexxian London and Petriiski.

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