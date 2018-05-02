Modern Diplomacy: Уход Саргсяна может осложнить компромисс в карабахском вопросе

Рассмотрение отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении и его уход из политической жизни страны как триумф демократии и проявления воли народа – слишком простой подход к оценке событий в Армении.

Важно помнить об одном из основных факторов бедственного социально-экономического положения Армении, что и заставил людей выйти на улицы - это фактическая блокада Армении в связи с ее вооруженной агрессией против Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет специалист по внешней политике Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фуад Чирагов в своей аналитической статье на сайте Modern Diplomacy.

«Западным наблюдателям следует быть очень осторожными в выражении своего энтузиазма о событиях в Армении, так как это стихийное движение может сделать Армению и армянский народ настроенным скорее еще более националистически нежели либерально, как это было в период национального движения 1980-1990 годов», - пишет Фуад Чирагов.

Он убежден: учитывая, что Армению ждет период шатких коалиций и соперничества различных политических групп примерно одинаковой силы, националистическая и популистская риторика вокруг карабахского вопроса станет одним из инструментов политической борьбы.

«В таких условиях ни одна политическая группа не решиться на храбрые компромиссы, опасаясь обвинений в предательстве», - пишет Чирагов.

Аналитик полагает, что даже если в результате политической борьбы на сцене и появится сильный и харизматичный лидер, ему будет нелегко согласиться на компромисс, даже при желании.

В конечном итоге это условие заведет страну в еще более суровый политический, региональный и экономический тупик и поставит в еще большую зависимость от внешних сил, прогнозирует Чирагов.

Елена Остапенко, Э.Т.

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Can Sargsyan’s ouster trigger new wave of violence in the South Caucasus?