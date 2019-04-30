Модель в хиджабе и буркини впервые попала на страницы Sports Illustrated – ФОТО

Впервые в истории журнал Sports Illustrated Swimsuit, известный откровенными пляжными снимками, снял для нового номера не ставшую раздеваться для съемок 21-летнюю супермодель кенийско-сомалийского происхождения Халиму Аден.

На снимках, сделанных американским фотографом Ю Цай, Х.Аден позирует в воде и на фоне скал на пляже Ватаму, расположенном на ее родине в Кении.

«Полностью одетая модель в хиджабе может уверенно стоять рядом с красивой женщиной в откровенном бикини. Они могут оценивать по достоинству, подбадривать и отстаивать успехи друг друга», - заявляет модель в интервью Sports Illustrated.

Также Халима Аден отмечает следующее: «Я продолжаю оглядываться назад и думаю о тех шести годах, которые я провела в лагере беженцев. Кто бы мог подумать, что я вырасту и исполню свою мечту – буду сниматься для Sports Illustrated в одном из самых красивых мест Кении. Я не думаю, что это та история, которую кто-либо мог бы придумать».

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В.Ф, Г.Р.